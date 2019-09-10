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陸港經貿

2手車輸俄 成都出口領先全陸

2019-09-10 01:57聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

力帆二手汽車8日搭乘中歐班列（成都）出口，將在半個月後運抵俄羅斯沃羅滕斯克，進入莫斯科等城市的二手車市場進行銷售。這是成都國際鐵路港在通過西部陸海新通道開展二手車出口業務後，再次通過中歐班列實現對俄羅斯的出口，標誌著成都二手車出口業務常態化。

據中新社報導，今年4月底，成都成為中國首批10個開展二手車出口試點城市之一。成都速騅、四川宏盟中拓、瓜子汽車等5家企業成為成都首批二手車出口試點企業。

目前，這5家試點企業已分別簽訂俄羅斯、柬埔寨、蒙古、哈薩克等方向的二手車意向訂單共計1500餘台。在中國已開展二手車出口的城市中，成都二手車出口量全大陸領先。 此次搭乘中歐班列（成都）出口的二手車訂單由試點企業成都速騅進出口有限公司完成。成都速騅負責人蘇飛翔介紹，成都速騅計畫向俄羅斯分批次出口60台自主品牌二手車。成都速騅已與俄羅斯、美國、德國、烏拉圭、泰國、土耳其等10個目標市場的經銷商，簽署了意向採購協議及售後服務意向合作協議。

自7月開展首單出口業務後，成都國際鐵路港二手車出口業務已實現常態化，二手車陸續通過海鐵聯運方式出口，沿西部陸海新通道，經廣西欽州港由船運載至東南亞。

截至今年8月底，成都國際鐵路港累計實現整車出口5000餘台，帶動貿易出口額超7億元人民幣，已擁有了除汽車整車製造以外的，包含平行車進口、整車進出口、二手車出口及保稅、展示、銷售、維保、金融服務等全產業鏈的汽車服務產業體系。

目前成都國際鐵路港已連接境外城市26個、境內城市14個，以成都為樞紐覆蓋歐亞大陸主要國家和地區的東蓉歐大通道格局全面形成。

俄羅斯土耳其人民幣

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