玫瑰精油產業 貴州扎根

2019-09-10 01:57 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



9月8日，由保加利亞大馬士革（中國）有限公司、中鐵二十局集團與貴州省六盤水市六枝特區共同開發建設的「一帶一路中國—保加利亞玫瑰產業基地」奠基儀式，在貴州省六盤水市六枝特區落別鄉舉行。

據中新社報導，保加利亞駐中國大使格里戈爾·波羅扎諾夫表示，該項目將是保加利亞在中國的代表項目，將更好地促進貴州旅遊休閒產業發展。

據介紹，項目由保加利亞大馬士革玫瑰精油有限公司提供種苗、種植規畫、生產管理及精油萃取等技術支持及保障，由項目合資公司負責建設及生產運營管理。由農戶組成的合作社負責生產，項目以最大限度涵蓋農戶的利益為初心。

該項目玫瑰豐產期20年，從第三年開始鮮花採收，畝產鮮花300公斤，經過玫瑰精油萃取，實現高附加值後的畝產收入達到15000元（人民幣，下同），1萬畝種植規模實現穩定產值每年1.5億元。

保加利亞大馬士革（中國）有限公司董事長查明介紹，項目是以玫瑰產業為主導，以土地為基礎。

一期玫瑰生產用地5000畝，採取「政府+企業+合作社」經營形式為主體，打造高效農業生產鏈、玫瑰深加工鏈、大馬士革精油供應鏈、旅遊+高附加值服務鏈及價值鏈為一體的六次產業創新工程。

六枝特區位於貴州西部，境內山川秀美，氣候宜人。「這個項目的實施不僅為群眾就業增收、脫貧致富提供了更加廣闊的渠道，也將有力助推六枝特區產業結構調整，為全區經濟發展注入新動力。」貴州省六盤水市六枝特區黨委書記楊昌顯在奠基儀式上表示。