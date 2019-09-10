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3個關鍵詞 解碼泉州領跑20年

2019-09-10 01:57聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

相較於省會城市福州市和經濟特區廈門市，泉州市名氣稍遜，GDP卻已經連續20年領跑福建。官方統計數字顯示，2018年泉州市GDP達8468億元（人民幣，下同），佔福建省23.7%。

據中新社報導，說起泉州的歷史和現在，泉州市委書記康濤受訪時用「海絲城市」、「晉江經驗」、「愛拚敢贏」等三個關鍵詞，解碼泉州發展。

在康濤看來，泉州發展得益於其海絲城市的身分。泉州古稱刺桐，曾是10到14世紀宋元時期中國的世界商貿中心、東方第一大港，是古代海上絲綢之路的重要始發港，被譽為記載古絲綢之路歷史的活化石之一。

作為海絲文化、閩南文化的富集區，泉州成為東西文化的交匯融合之地，被譽為世界宗教博物館，獲評首批東亞文化之都。伴隨一帶一路建設的推進，泉州主動融入福建21世紀海上絲綢之路核心區建設，成為21世紀海上絲綢之路的重要戰略支點城市和先行區。

目前，泉州與海絲沿線國家和地區保持緊密的經貿合作，相關貿易額佔該市貿易總額近一半。泉州市市長王永禮表示，該市將打造海絲綜合交通、海絲經貿合作、海絲文化交流展示、海上絲綢之路城市聯盟的重要門戶城市。

第二個關鍵詞是晉江經驗。康濤認為，晉江經驗是泉州發展的致勝法寶。大陸建政時，泉州工業大部分是手工作坊，又地處海防前線，投資少，工業基礎薄弱。

改革開放以來，泉州大力發展非公有制經濟，蘊藏在僑鄉大地的商品經濟意識被喚醒，民營經濟迅速成長。

愛拚敢贏，則是泉州發展的第三個關鍵詞。

康濤說，無論過去還是現在，總有這麼一股精神在泉州；改革開放一路走來，泉州面對起步條件差，輸人不輸陣；面對創業坎坷，輸贏笑笑，充滿韌性。

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