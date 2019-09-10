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重新定位 兩岸融合創共同市場

2019-09-10 01:57聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

海峽兩岸如何實現融合發展？這成為擺在兩岸業界面前亟待回答的問題。

據中新社報導，8日，以共話兩岸融合發展、打造兩岸共同市場為主題的第十四屆兩岸經貿合作與發展論壇在廈門舉行，兩岸業界和學界代表人士與會暢談兩岸經貿新發展。在兩岸由要素驅動轉向創新驅動的轉換期，運用新策略應對新形勢，成為與會者的共識。 台灣區電機電子同業公會高級顧問尹啟銘在以「新形勢下兩岸融合發展新模式」為題的演講中稱，大陸改革開放40餘年，台商來大陸發展經歷了三、四個階段的轉折，尤其是製造業可能搬家搬了三、四次以上都有，其中很多面臨的轉折點，需要在新的思維之下進行合作，應對新形勢台商要有新的策略。

台商如何用好大陸的市場機會和人才的紅利？他認為，在新形勢下，要拓展內需市場，提升生產力轉型升級，從過去利用大陸市場紅利朝向人才紅利轉向；要調整營運模式布局創新，從兩岸布局轉向全球布局，重新定位大陸，將大陸過去生產基地的定位轉為創新基地。

在廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅看來，當前，兩岸經貿交流合作面臨著相當多的挑戰，但同時，大陸正在深化改革開放，追求高質量的發展，又給兩岸融合發展帶來相當大的機會。在新的形勢下探討兩岸經貿合作發展遇到的問題，十分及時和必要。

中國社會科學院台灣研究所副所長張冠華認為，近年來，經濟全球化步入調整期，各國和地區之間利益分配不平衡增加，逆全球化思潮上升；同時，新一輪技術革命到來，也將對傳統全球產業分工和供應鏈帶來深刻影響，兩岸經濟關係既有發展格局面臨空前衝擊。

他表示，兩岸深化產業融合發展，打造共同市場，或者通過利用大陸的內銷市場、一帶一路沿線國家的市場，有可能改變這種局面。

在下一步兩岸創新驅動方面，如何能够把握新一輪的技術革命，加快兩岸之間的標準共通，加強5G和人工智能的創新驅動，重構兩岸供應鏈，這是融合發展中產業合作要面臨和解決的問題。

台商廈門

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