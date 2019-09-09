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馬雲商海闖蕩20年 在大佬們的眼中是這樣？

2019-09-09 14:58聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

阿里巴巴集團明（10）日將滿20周年，同日，馬雲也會辭任阿里巴巴集團董事局主席，投身熱愛的教育事業中。商海闖蕩20年，馬雲不僅名利雙收，也結識各行業的商業大佬，在這些商業大佬眼中的馬雲是怎樣的？綜合陸媒報導，一起來瞧瞧。

1.騰訊董事會主席兼CEO馬化騰：競爭不妖魔化 互相敬重

跟馬雲私交非常好，也有競爭有合作，在一起共同投資的公司都有五、六家了。有競爭有合作這是一種常態，所以也不必太妖魔化大家的競爭。大家都是十幾年摸爬滾打，從小小的公司一點點很努力地去競爭。包括說電子商務，阿裡巴巴也是很堅強地打敗了國外的對手，贏得市場。所以說大家都是互相敬重的。

2.京東董事局主席兼CEO劉強東：口才好、講話特別有激情

馬雲有馬雲的性格，在任何時候，他一定要站在更高層面看問題，不願意就事論事地探討。他口才很好，講話特別有激情，所有問題都要站在一個最高的高點，從人類、國家、社會。京東和阿里巴巴不可避免有一定競爭，但是二者建立的商業模式是完全不一樣的。

3.阿里巴巴資深副總裁彭蕾：他很多事情我都不爽，但保持尊敬

他很多事情我都不爽，也不是很看得慣，但我能夠依然對他保持最初的尊敬和佩服。我知道他身上也有他的弱點，但是對於他的格局觀和他的悟性，還有一些判斷，還有一些他身上的魅力，還是令我很欣賞，發自內心的。

4.阿里巴巴集團CEO張勇：性格上互補，更像是朋友

馬雲是個非常有遠見的人，他總是考慮得很長遠，同時他也非常在乎別人，一直肩並肩工作，在性格上互補。他給了我很多創意的想法，這其中蘊含著很多機會，很值得深思熟慮。我們更像是朋友，互相分享想法，有時和生意有關，有時和生意無關。

5.新浪董事長兼CEO曹國偉：快速抓住核心問題、眼光好

馬雲他有幾個特質，他看問題可以比較快地抓住非常實質的、非常核心的問題；另外一個看問題很有格局，能夠看到很關鍵的核心問題。很多人覺得他眼光非常好，看問題非常遠，這是他能成功的重要原因，也是我們作為朋友、同行最欽佩的地方。

6.蘇寧控股集團董事長張近東：他不不需要風口，而是自己造風

馬雲是互聯網的大佬，不需要風口，而是自己造風。我與馬總有著共同的理念：「認真做夢，踏實做事，最終成為造風者。」

7.小米集團董事長兼CEO雷軍：大陸新一代企業家裡面最成功的

馬雲強大得不得了，是大陸新一代企業家裡面最成功的。阿里巴巴上市的那一天，相信整個大陸企業界、無數的企業家在通宵達旦地看阿里上市的全過程，感到無比驕傲。馬雲在美國那樣的市場裡面，一個大陸企業創造IPO的奇跡。

8.新東方董事長兼總裁俞敏洪：真正的大商人格局

馬雲一開始就想著如何做出一件更大的事情，他是一種特別喜歡驚天動地的個性，不像我這種小富即安。馬雲在美國嘗試互聯網獲取信息的時候，他想到中國黃頁，想到了互聯網、電子商務，為大陸的中小企業把產品賣到全世界做服務，讓天下沒有難做的生意。從格局上來講，馬雲是一個真正的大商人的格局，我是小商人的氣魄。

9.香港首富李嘉誠：年輕有為，鼓掌打氣

馬雲先生年輕有為。對我們民族來說，最重要是代代有傑出企業家，能夠投資社會，推動社會進步。見到成功的大陸企業家，我內心只會為他們鼓掌打氣。就如朋友打高球時又遠又準，我們也會高叫一句「好球﹗」

10.軟銀董事長兼總裁孫正義：非常好的夥伴 勇於挺身而出

彼此是非常好的夥伴，也是好朋友，馬雲一直指導著公司團隊，仍將發揮重要作用，幫助管理層，不管什麼時候他們需要建議時，他都會挺身而出。但是長久以來，他的風格就是讓他下面的年輕人盡快地成長，他可以更好地思考理論層面方向性的問題。

阿里巴巴集團9月10日將滿20周年，同日，馬雲也會辭任阿里巴巴集團董事局主席。照...
阿里巴巴集團9月10日將滿20周年，同日，馬雲也會辭任阿里巴巴集團董事局主席。照片／百度圖庫
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