中證報：適時降低MLF利率可能性增大

2019-09-09 14:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



繼中國人民銀行（大陸央行）日前宣布全面及定向降準後，中國證券報9日頭版引述分析人士的話指出，降準只是「打頭陣」，在完善貸款市場報價利率（LPR）形成機制，實現貸款利率換錨後，適時降低MLF利率，以進一步降低實體貸款利率的可能性增大。

中期借貸便利（Medium-term Lending Facility，MLF），是大陸銀行提供中期基礎貨幣的貨幣政策工具，對象是符合宏觀審慎管理要求的商業銀行、政策性銀行，採取質押方式發放，並需提供國債、央行票據、政策性金融債、高等級信用債等優質債券作為合格質押品。

香港信報引述中國證券報報導指出，分析人士認為，某種程度上MLF利率下降就是降息，目前來看降息「路線圖」已逐漸清晰，「LPR機制完善—LPR基準推廣—MLF小幅多次調降」的降息三部曲將先後奏響。

9月被視為MLF利率下調潛在窗口期的理由在於，市場推測美國聯準會有很大機率將在9月繼續降息，在聯準會議息前，大陸公開市場有一筆MLF到期。

此外，9月20日將發布新一期的LPR，適時下調MLF利率，可及時帶動LPR下行；即使9月MLF利率不下調，未來擇機下調的可能性也在上升。