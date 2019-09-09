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馬雲即將退休　為阿里巴巴留下2大爭議與4大挑戰

2019-09-09 14:10聯合報 記者林宸誼╱即時報導

阿里巴巴集團將於9月10日將在杭州舉行20周年慶祝大會，這一天也是馬雲交出大陸最大電商平台的權杖、正式卸任阿里巴巴集團董事局主席的日子，騰訊科技報導，馬雲雖然即將退休，但留给阿里巴巴管理團隊有2大爭議與4大挑戰。

2大爭議分別是流量被收割後，是早晚要變現；忽視短期盈利，先收割流量打敗對手獨佔市場。

4大挑戰分別是京東和拼多多強勢崛起；毛利率和淨利率兩大關鍵經營指標一路走低；兩大基本盤淘寶、天貓面臨用戶觸頂壓力；多元化布局還產生不了利潤。

報導指出，爭議來源之一是淘寶網於2006年推行的「招財進寶」活動，當時淘寶網和eBay之間的戰爭勝負已定，馬雲需要為淘寶網找到生財之道，也就是賣家付費後，可以將自己的商品放在最顯眼的位置，這就是淘寶版「競價排名搜索」，儘管活動在淘寶賣家投票後決定停止，但淘寶不斷嘗試其它流量變現方式，例如「淘寶直通車」、首頁廣告位售賣等盈利手段，對馬雲來說，流量被收割後，是早晚要變現的。

另一個爭議是馬雲和eBay大戰時運用的競爭策略：忽視短期盈利，先收割流量打敗對手獨佔市場，再探索流量變現模式，幾乎被後續創業公司奉為圭臬，導致資本推動的燒錢大戰頻頻上演，最轟動的就是熱度剛過去不久的網路直播和共享經濟創業潮，其中共享經濟燒掉人民幣千億元後，燒出的共享單車品牌ofo，卻因遲遲未找到盈利模式，最後資金鏈斷裂。

阿里巴巴管理團隊的挑戰之一，是京東集團的B2C的商業形態與天貓形成正面競爭態勢，逼得阿里巴巴不得不和蘇寧聯盟；2016年拼多多強勢崛起，讓阿里巴巴還沒有找到有效克制拼多多的策略，截至9月5日美股收盤，拼多多市值衝破400億美元大關，成為阿里不敢小覷的對手。

挑戰之二是阿里巴巴仍是大陸市值最高的互聯網公司，但毛利率從剛上市的約80%，一路跌到現在的50%，跌幅37.5%，淨利率從超過50%，跌倒現在的25%左右，跌幅高達50%，兩大關鍵經營指標一路走低。

挑戰之三是阿里巴巴目前的營收支柱仍是電商平台，營收貢獻率達60%到70%，兩大基本盤淘寶、天貓面臨用戶觸頂壓力。

最後一個挑戰，是多元化布局的還產生不了利潤，餓了麼、菜鳥、Lazada以及以盒馬鮮生為代表的新零售業務仍虧損，而重要資產螞蟻金服2018年為拓展海外市場，下大力氣補貼用戶，強勢擴張之下由盈轉虧，如何止虧壓力不小。

馬雲將在9月10日卸任阿里巴巴集團董事局主席職務。圖/騰訊科技
馬雲將在9月10日卸任阿里巴巴集團董事局主席職務。圖/騰訊科技
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