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美網／納達爾5盤大戰封王 奪生涯第19冠

搶攻5G手機市場 小米傳9日發布5G手機

2019-09-09 09:43聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

搶攻5G手機市場，大陸手機大廠小米傳於9日正式公布新款5G手機，型號名稱為MI9S（即小米9S），計畫供貨量將達30萬支。

據小米邀請函，小米9日將舉行5G時代充電技術溝通會，並會發布5G手機，將會採用更強有線快充及無線充電兩種。

小米線下旗艦體驗店。圖/香港信報
小米線下旗艦體驗店。圖/香港信報
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