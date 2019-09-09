貴州招商 再推300案

2019-09-09 00:12 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



根據貴州省產業大招商系列最新消息，貴州面向全球發布2019年第五批產業招商推介項目300個，引資規模達2945.7億元（人民幣，下同），涵蓋農業、工業和現代服務業。

新華社報導，2019年來貴州已向全球發布四批、共計900個產業招商推介項目，此次發布的300個招商引資項目是貴州內陸開放型經濟試驗區重點產業鏈招商合作項目包之一。

其中，農業特色產業方面的項目共計91個，擬引資196.2億元；千億級工業產業方面的項目101個，擬引資881億元；現代服務業方面的項目96個，擬引資1688.3億元。

此外，為突出重大項目帶動作用，貴州省還向社會發布了100個內陸開放型經濟試驗區建設重大項目，總投資1716億元，擬融資規模1030億元。

據了解，目前已發布的所有投資項目均已編印成冊，供投資商查詢，同時，有意向的投資商還可以登錄貴州省政府招商引資信息網進行查詢，也可以通過項目索引提供的聯繫方式與投資促進部門聯繫。

報導指，貴州省產業大招商2018年到位資金首次突破兆元大關，達1.01萬億元，全年共引進項目7317個，其中技術含量高、成長性好的優強企業1000家以上。貴州省投資促進局局長馬雷表示，貴州今年將立足內陸開放型經濟試驗區建設的新要求、新變化，推動重點產業鏈招商和營商環境優化持續提升。