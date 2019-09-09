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湖南株洲老工業基地 變身中國動力谷

2019-09-09 00:12聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

湖南省株洲市是中國大陸重要的老工業基地之一，經過數年轉型，全力打造「中國動力谷」，成為全球首個突破千億產值的軌道交通基地。根據最新規劃，到2025年，株洲軌道交通、航空、汽車三大動力產業集群規模產值將分別突破2000億元（人民幣，下同）、500億元、1000億元。

其中，軌道交通產業將著重打造動力集中型動車組等整車產品，開發動力型超級電容、新一代高速轉向架系統等關鍵零部件和核心系統，加速發展輕量化新型材料製造等延伸產品。

新華社報導，面對老工業基地的各種問題，2013年，株洲市決策層以供給側結構性改革為主線，對「三高」行業、過剩產能「下狠手」，6年來已累計關停企業近2000家，直接削減工業產值700億元。

在大規模破除老舊產能之時，株洲市同步培育新動能。2013年，株洲市基於軌道交通、通用航空、新能源汽車的比較優勢，審時度勢打造「中國動力谷」。

僅過了兩年，株洲就成為全球首個產值突破1000億元的軌道交通基地。中小航空發動機保持了30%的高速增長，就連起步較晚的汽車產業也形成從設計研發到零部件生產、整車製造再到後市場服務的完整產業鏈。

在中車株洲電力機車有限公司磁浮廠房，磁浮研究所所長佟來生正在研製中國首列商用磁浮3.0版列車。「這款時速200公里的磁浮列車，將填補全球該速度等級磁浮交通系統空白。」

今年上半年，株洲市規模工業增加值增長8.1%，其中三大動力產業工業增加值增長38.1%，支撐效應明顯。分產業看，汽車、軌道交通、航空裝備產業工業增加值分別增長70.8%、15.2%、120%。

「作為老工業基地，株洲轉型升級的包袱更重，但我們還是挺過來了，新動能、新產業澎湃而至。」株洲市委書記毛騰飛說。

瞄準未來，株洲市在8月推出「株洲．中國動力谷發展規劃（2018-2025）」，在體系建設、產業鏈布局、平台打造等層面設定規劃和目標，加快打造世界知名的動力之都。

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