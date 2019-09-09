福建絲路海運 百餘港口助攻

2019-09-09 00:12 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



涵蓋「一帶一路」、中歐班列、國際貿易、港口合作、供應鏈智慧平台、資源開發、物流合作等18個戰略合作項目，日前在廈門簽約，助推福建「絲路海運」高質量發展。

據中新社報導，去年12月底，福建率先開行「絲路海運」，100多家國際港口航運、物流和商貿企業的積極響應。官方統計顯示，今年前8個月，絲路海運已開通50條命名航線，共開行1900多個航次，完成集裝箱吞吐量90多萬標箱，比去年同期增長10.79%。

在2019廈門國際投資貿易洽談會暨絲路投資大會（廈洽會）上，絲路海運國際合作論壇率先登場。該論壇是廈洽會首次舉辦，以「共商港航合作、共建絲路通道、共享經貿繁榮」為主題，聚焦互聯互通，力推一帶一路高質量發展。

福建省委書記、福建省人大常委會主任于偉國在論壇上致辭時表示，希望大家積極加入絲路海運聯盟，促進港航物流要素集聚，打造服務更優的絲路海運；希望大家共同努力，優化絲路海運航線布局，加密集裝箱航線，積極參與福建港口建設，通過福建這個車廂，搭乘中國發展的列車，進入中國近14億人口的巨大市場。

福建正以絲路海運品牌為媒介，加強與海絲沿線國家和地區的港口合作，拓展友好港口，互設業務網點，吸引沿線港口加入絲路海運體系，不斷優化港航服務和航線布局，逐步實現與東南亞、東北亞、南亞、中亞、西亞、歐美非等地聯通，形成國際航運服務網絡。

中國交通運輸部水運科學研究院學術委員會主任張寶晨認為，海運需要及時、便捷、高效的通關服務，絲路海運合作可以就此達成共識，進一步促進沿線國家和地區貿易投資自由便利化，降低交易成本和營商成本，進一步提升各國參與經濟全球化的廣度和深度。

據福建官方人士介紹，未來絲路海運將在聯盟框架內加強共商共建機制，積極推動成員之間信息共享和優勢互補，通過簽訂港口與港口、港口與航運、港口與鐵路、港口與物流間等多種方式的戰略合作。