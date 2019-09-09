浙江5G大戰略 3年建8萬基站

2019-09-09 00:13 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



根據浙江省經濟和信息化廳最新消息，截至7月底浙江已經完成建設交付5G基站4319個，預計到年底將建成1萬個。到2022年，浙江將建成5G基站8萬個。

據中新社報導，加緊推進5G網路部署，是當下大陸各地的一項重要工作。此前，浙江在5G產業發展、應用示範等方面積極探索，相繼建立5G聯合創新中心、5G重點實驗室、中國杭州5G創新園、浙江省5G產業聯盟等一批平台載體。

浙江省經濟和信息化廳總工程師厲敏介紹，該省還在工業互聯網、社會治理、智慧交通、智慧醫療、高清視頻、車聯網等多個領域開展了數百個試點應用，呈現向廣度和深度拓展的態勢。

如浙江杭州大劇院進行全球首次大型演出「5G+8K+VR」直播，杭州馬拉松使用無人機8K高清航拍直播，及5G自動微公交、遠程醫療救助等。

厲敏介紹，浙江計劃到明年建成5G基站3萬個，11個設區市的城區都要實現5G信號的全覆蓋。到2022年，建成5G基站8萬個，縣級以上城市及重點鄉鎮都可以實現5G信號全覆蓋。

此前，浙江提出目標，爭取到2022年，成為中國5G網路建設先行區和具有國際重要影響力的5G產業發展的集聚區、5G創新應用的示範區。