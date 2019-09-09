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陸港經貿

中阿博覽會 89國科技秀

2019-09-09 00:18聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

兩年一屆的中國—阿拉伯國家博覽會正在大陸西北寧夏回族自治區銀川市舉行，吸引了來自89個國家，107個展團，2900多家區域組織、商協會的12000多名嘉賓參會參展，他們在這裡相聚一堂、共商發展，也尋找好買賣。

羊毛織毯在庫瓦托夫的臂上翻動，細密畫風格的繁複幾何圖案晃出耀眼的光暈。「奶奶只喜歡這個樣式，國內確實不好買到。」在高科技區布展的馬兵工作間隙帶著80多歲的奶奶來國際廳購買織毯，他說，「幾年前老人從國外買了一塊小的，這次就在家門口，可以買塊大的。」

叮叮兩聲，支付寶2800元到帳，庫瓦托夫麻利地卷好毯子遞給客人。「來中國第一年，只覺得很發達很新鮮，住了三年後，就特別想融入這裡。」庫瓦托夫說，中國發展太快了，他特別想帶著家鄉朋友們一起趕上這種發展。

據新華社報導，在「新物種」展台裡的「未來臥室」顯示，從清晨睜開雙眼，開燈、音樂、早餐、出行交通等，只需吩咐一聲，「智慧家居」就可完成；3D列印展區，美劇西部世界裡幻想出的「造人機器」大圓環，光敏材料模擬出裸露的骨骼與肌肉質感，效果逼真得似乎加上皮膚，人型模具就能活過來；5G技術更帶動遠程醫療、航空航天等許多行業崛起。

非洲區裡，來自毛里塔尼亞的展商穆罕默德·巴布正在行李箱裡翻找：只見在皮鞋、睡衣和充電線中間，一卷白色棉布包裹著一塊拳頭大小的綠松石，獨特的藍綠色泛著溫潤的光澤。「這是我們最好的一塊！」穆罕默德指給來自山東的董先生，展台幾十塊樣品中都沒有董先生喜歡的，見到這塊他總算笑了。

穆罕默德沒想到自己壓箱底的寶貝這麼快就被買走了，不由感嘆：「中國市場太大了！」為了招攬生意，他和夥伴穿上毛里塔尼亞傳統服裝「迪拉阿」，肥大的白布藍花大袍側面全開，雙臂展開整個人就像個大型風箏。

「我們國家既有阿拉伯特色，又具非洲風格，借這個平台展示下自己國家的文化也不錯啊。」他說。

奇石愛好者董先生也逛得開心。從馬來西亞到巴基斯坦，從俄羅斯到納米比亞，孔雀石、紅蠟石、綠松石等，董先生手裡提著一個無紡布袋子，兩塊來自塞內加爾的石頭為他的此次中阿博覽會之行錦上添花。

穆罕默德非洲馬來西亞
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