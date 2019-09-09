一帶一路紅利 新疆投資熱

2019-09-09 00:18 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



新疆維吾爾自治區是連接中國大陸與亞歐各國的橋梁，「一帶一路」倡議賦予新疆「絲綢之路經濟帶」核心區的定位，這裡也是大陸西部大開發的重點地區、對外開放重要門戶及能源基地。諸多優惠政策的「疊加效應」使新疆越來越受到中外企業青睞，成為投資興業熱土。

新華社報導，喀什歐美盛能源科技有限公司負責人賴乃翔表示，選擇落戶新疆喀什，因為這裡不僅面向吉爾吉斯、塔吉克等，一帶一路沿線中亞國家市場，同時優惠的電價、稅費也是吸引企業的重要因素。

2017年5月，經過考察發現「一帶一路」沿線的中亞各國電器製造業較為薄弱，市場潛力巨大，新疆喀什具備外貿出口的區位優勢和政策優勢後，賴乃翔決定把企業從深圳搬到喀什經濟開發區。2018年，他的企業僅出口吉、塔兩國的電熱水壺銷售額就達1600多萬元（人民幣，下同）。

與賴乃翔一樣，近年來，隨著中國與絲綢之路經濟帶沿線各國經貿往來日益密切，中國越來越多的企業家開始聚焦新疆這片熱土。地處南疆，連接中亞、南亞的絲綢之路重鎮喀什也日益受到投資者青睞。

新疆如意紡織有限公司是山東如意集團為響應國家「一帶一路」倡議而成立的，已在「一帶一路」沿線建成11個園區，解決近1萬人就業。山東如意集團在喀什設立的3個科技紡織產業園，可提供2600個就業崗位，九成以上的員工是當地居民。

近年來，隨著「一帶一路」倡議深入推進，作為絲綢之路經濟帶核心區，新疆紡織服裝產業的發展一直是全行業的熱點和亮點，尤其是中歐班列的開行讓新疆成為很多出口企業的建廠首選。

「手套大王」王明權在浙江從事手套生產已20多年，訂單大多來自海外。一年前，王明權第一次來到新疆和田，為新的手套生產線考察落腳地。

配套完善的產業園、廠房三年免租、低電價、用工補貼、稅收減免、運費補貼等，王明權看到強力的產業扶持政策，加上當地為企業提供細緻週到服務，他最終決定投資南疆。如今，企業投資1500萬元的兩條先進生產線已穩定運行。

德國巴斯夫、中國中車、廣汽集團、三一重工等，隨著新疆穩定紅利的釋放及其蘊藏的巨大商機，越來越多的外資企業和中國東部產業開始重心西移，來自各地的投資者將目光投注在中國西部這片正在開發的熱土。