陸客自由行曾帶來「盛夏」 港學者︰零售業冷風回不了頭

2019-09-08 09:39 香港01 記者許世豪／報導



近日銅鑼灣的大街小巷，都不難見到吉舖。 香港01記者黃舒慧／攝影 分享 facebook

訪港旅客持續下跌，零售銷售數據連跌6個月，有人歸究於港府修訂《逃犯條例》後引發一連串的暴力衝擊，「嚇怕」了旅客，更令「自由行」卻步。

姑勿論原因為何，這股零售冷風，也足以令港人來一場反思──自2003年SARS事件以來，本旅遊港及零售業似乎已被「自由行」養得「肥肥白白」，深受內地人喜愛的藥房、化妝店、奢侈品店，以高昂租金「佔領」黃金地段，「梗有一間喺左近」，但同時又養活了逾60萬就業人口。

翻查數據，訪港旅客人數由2003年的1,554萬人次，飆至去年6,515萬人次，急升逾3倍！不諱言，「自由行」已經成為本港旅遊、零售、餐飲業的重要支柱，有學者認為形勢難以扭轉，「市場有什麼人進來，我們就給他什麼，是被動的，我們控制不了。」

環球經濟放緩、人民幣持續貶值，加上港府修訂《逃犯條例》引發一連串抗爭運動已持續近三個月，衝突令訪港旅客人數大減，市民消費意欲轉差。

最新數據顯示，本港7月份零售額按月大跌11.4%，連跌6個月。零售業協會早前更指，8月份大部分零售商銷售額大跌逾五成，建議業主減租一半，據報銅鑼灣金百利商場已經主動向租戶提出減免9月份租金三成，以共渡時艱。

內地旅客佔整體旅客高達八成

零售冷風來襲，但回顧過去，本港旅遊及零售業經歷了一個漫長的「盛夏」，背後與內地開放「自由行」有關。2003年「SARS」後香港經濟一落千丈，同年7月內地於是開放港澳個人遊計劃（俗稱「自由行」），2009年更開放深圳居民「一簽多行」，令本港旅遊業起死回生。

自此，訪港旅客人數由2003年的1,554萬人次，10年後﹙2013年﹚增至2013年的5,430萬人次，到去年更達到6,515萬人次，十多年來急升逾3倍。若果計及內地旅客佔比，1997年時佔本港整體旅客21%，2002年佔比逐步增至41%；其後因「自由行」政策，比例於2003年躍升至55%，去年更已達78%或逾5,000萬人次。

「旺丁」自然「旺財」，本港整體零售銷貨價值，縱使近期增長有放緩跡象，數字亦由2003年的約1,729億元，大幅倍增至去年的約4,852億元，15年來增幅達1.8倍，業界享受了一段長的繁華時期。

每5份新工 有1份與零售及旅遊業有關

訪港旅客增加，同期與自由行相關的企業亦「食正條水」，分店越開越多。藥妝界龍頭之一莎莎（0178），據公司年報2003年在港澳地區只有34家分店，到今年三月底增至274家，略增逾7倍；而另一受惠行業——珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物也「水漲船高」，業內「大佬」之一周生生（0116），也由2003年有約30家分店，增至目前的60家。

店舖數目上升，自然需要更多的人手，零售及旅遊業界「撐起」了不少打工仔的飯碗，有份壓低本港失業率。據商務及經濟發展局2014年報告，「自由行」來港購物佔零售業總銷貨額比率，由2004年的4.5%上升至2013年的22.2%；早於2012年的數字，「個人遊」一年為經濟已帶來261億元增值，相等於本地生產總值（GDP）的1.3%，並提供逾11萬職位。

統計處資料亦顯示，截至今年3月本港共有逾27萬人任職零售業內的不同工種、近30萬任職住宿及餐食服務。總整而言，大約60萬人從事旅遊及零售等相關工作，佔就業人口比例約15%，GDP佔比則逾7%；世界旅遊業理事會報告便提到，本港過去5年，每5份新工，就有1份與零售及旅遊業有關。

過夜旅客消費額呈下降趨勢

「自由行」對本港經的貢獻，無可否認，但「輝煌」的背後，「旅客太多」也成旅遊業結構出問題的重要因素。小學的教科書常說：「香港地小人多」，一個近800萬人口的城市，車多、人多，每日接待近17萬人次的旅客，社會負荷加劇亦可以理解。去年，本港訪港旅客人數達到6,515萬人次，對比全港約750萬人，人口對旅客的比例為1︰8.6。反之，台灣人口逾2,300萬人，去年只招待旅客約1,100萬人次，人口對旅客比例約2：1，可謂差天共地。

與此同時，旅客消費水平亦於近年開始回落，過夜旅客平均消費額由2013年的8,123元，逐步減少至2017年的6,443元；若單計內地旅客，今年首季過夜平均消費額按年下大跌18%，僅為6,219元。

港府旅遊政策被批「零碎」

另一邊廂，「自由行」也引申「水貨客」的問題，不少內地客以「自由行」身份，來港大量購入日用品，造成民生不便，包括被指霸佔香港人行道，甚至在馬路上「分贓」，影響正常道路使用者，又或造成公共交通擁擠不便，以至搶購香港奶粉，一度導致本地奶粉短缺等。

更甚的是，政府又一直忽略社會承受能力，結果就引發一連串「光復行動」，而近期示威活動，以及人民幣貶值等因素拖累，令內地訪客大減，零售業立即被冰封。2016年理工大學酒店及旅遊業管理學院發表的《香港遊客經濟發展藍圖》，已經批評當局旅遊政策零碎、欠缺明確戰略，建議政府重新審視「購物天堂」定位，政府似乎未有理會。

事隔三年，受匯率及網購等影響，零售吹淡風，香港又可否承受其中之痛？中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量坦言，這種情況難以改變，「轉不了，市場有什麼人進來，我們就給他什麼，是被動的，我們控制不了。」他認為，以目前情況而言，業界亦很難找市場去替代「自由行」，「現時有示威，（旅客）一齊不來都沒辦法，為什麼都好，不來就不來。」

莊太量：失業率只會更差

本港遊業及零售業長遠會否出現結構性改變，仍言之尚早，但市況轉差，莊太量估計將有裁員潮出現，「失業率之前已經15個月無上升，但最新數據已經反彈到2.9%，估計料下次公布數據時會更差。」

自由行對本港經濟的貢獻似乎已經「入晒骨」，目前的零售及就業結構好難取代。2016年，本港亦經歷了一場經濟低朝，當年的情況與目前差不多，均是內地旅客人數減少，莊太量指出，當年有保險吸納失業人士。但以現時情況去看，當年情況未必可以再現，「當年保險好暢旺，不過今次未必可以吸納到，因為依家連保險都影響到，1/3新保單都是來自保險業，內地人唔嚟，今次可能有人會長期失業。」

他稱，參考如法國「黃背心運動」等抗爭運動，一般持續6至9個月，認為目前政府除了提供資助外，亦可鼓勵公務員多消費，及主力向本地中小企進行採購等，「希望捱過呢半年，之後由市場接棒。」

近日化妝品生意明顯下跌。 香港01記者黃舒慧／攝影 分享 facebook

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文章授權轉載自《香港01》