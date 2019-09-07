馬雲將卸任 阿里巴巴發表感謝信致敬杭州

2019-09-07 22:36 聯合報 記者 聯合報 記者 張運祥 ╱即時報導



阿里巴巴9月10日將在杭州舉行20周年慶祝大會，這一天也是馬雲擔任阿里巴巴董事局主席的最後一天。9月7日一個寧靜的周末的下午，阿里巴巴發布一封感謝信，在平靜的午後激起不少漣漪，感謝信中寫道：「謝謝你，杭州，讀懂我們最初的夢想」。

同樣這一天，杭州市委、市政府授予馬雲「功勳杭州人」榮譽稱號。

《第一財經 》報導，此前，馬雲在8月28日參加活動時被問及「卸任」後的一些打算時，他說：「還有兩個禮拜，我將卸任阿里巴巴董事長，但這絕不等於我不創業了，絕不等於我退休了，像我們這樣的人，可能是命」。

他希望「多去做做，多試試，多折騰、折騰，多看看挺好」。但是，創業不要看太多的所謂創業戰略的書。

馬雲說：「創業重要的一點，選擇你最喜歡做的事情。第二選擇最容易做的事情。第三找到跟你一樣相信這些事情的人一起做。效率高，不是靠自己，要靠團隊，你要專注，專注做一件事情，是提升效率的最好方式，我就想做這件事情，我只想做這件事情，你就會非常有效率。」

《澎湃新聞》報導，20載日月流轉，阿里巴巴已發展成為世界知名的互聯網科技企業，杭州人馬雲也因而成為「數字經濟的創新者」。

為表彰馬雲為杭州發展作出的卓越貢獻，在阿里巴巴集團成立20周年之際，杭州市委、市政府在9月7日舉行授予馬雲「功勳杭州人」榮譽稱號儀式。浙江省委常委、杭州市委書記周江勇為馬雲授證書和印章。

報導指出，馬雲是數字經濟的創新者和大眾創業的楷模，創立並帶領阿里巴巴集團成為全球頂尖互聯網科技公司，建立全球最大的電商平台淘寶天貓、全球最大的金融科技公司螞蟻金服、全球最大的開放式跨境物流網路菜鳥網路、亞洲最大的雲服務商阿里雲等，首倡世界電子貿易平台（eWTP），推動新型社會誠信體系構建，在電商、互聯網金融、大資料、雲計算眾多領域樹立了全球風向標。