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挑戰美元地位 中國大手筆投資伊朗石油2800億美元

2019-09-07 15:53世界日報 編譯陳韋廷／綜合報導

挑戰美元 陸投資伊朗石油8.75兆 中國新聞社
挑戰美元 陸投資伊朗石油8.75兆 中國新聞社
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在美伊緊張局勢因華府祭出新制裁而再次升高之際，中國將對伊朗石油和天然氣產業大手筆投資2800億美元，試圖利用美國總統川普激進的外交與貿易政策來建立一個跟西方相抗衡的經濟秩序。

英國泰晤士報報導，權威貿易雜誌「石油經濟學家」指出，伊朗外長札里夫日前訪問北京時證實了這項投資，而這是兩國2016年所達成4000億美元協議的一部分。

這項投資計畫將盡量減少對中國企業違反美國制裁的影響。中國將避免使用美元，改用人民幣以及在非洲等較弱經濟體進行國際貿易賺得的「軟貨幣」。長久以來，中國期盼人民幣有天能成為國際儲備貨幣，挑戰美元地位。

而中國獲得的回報是，能夠以至少八八折的保證折扣購買伊朗石油、天然氣和石化產品，並對所有新的或是重啟的油氣與石化生產計畫享有優先購買權。此外，中國還能在伊朗部署多達5000名保安人員來保護自身投資，以及部署更多人員保護包括波灣在內的石油供應管線。

雙方協議細節尚未公開，可能是因為擔心美國報復，但在上周札里夫北京行時，一名伊朗代表洩露了這些細節，並獲伊朗官媒宣傳。數十年來，伊朗與中國一直視對方為戰略盟友，雙方均抵制美國主導的世界秩序。分析人士說，除華府企圖孤立伊朗所提供的機會外，中國也對川普攻擊中國出口貿易做出反應。

中國經濟自2001年開始崛起，同一時間卻恰逢美國決心施壓伊朗，而高度仰賴進口能源的中國則因此發現一個獲得長期「後備」供應商的機會。中伊兩國貿易額從2007年的70億美元，到了2014年至2015年間激增至450億美元，而當時正逢歐巴馬時代對伊制裁的最高峰時期。

波灣能源顧問米爾斯表示，中國有著利用伊美關係危機來宣布大量投資的習慣，曾任伊朗外交官的普林斯頓大學中東安全與核政策專家穆薩維安也說「不管制裁如何，中國已跟伊朗在做生意」。

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