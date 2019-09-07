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「穩健貨幣政策沒改變」 人行降準2碼 釋9000億「活水」

2019-09-07 15:51世界日報 記者李仲維／北京7日電

人行降準2碼 釋放9千億人民幣「不搞大水漫灌」 新華社
人行降準2碼 釋放9千億人民幣「不搞大水漫灌」 新華社
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中國人民銀行（人行）昨天傍晚宣布，決定於16日全面下調金融機構存款準備金率0.5個百分點（兩碼），今年第三度降準。人行表示，這次降準釋放長期資金約人民幣9000億元（約1264億美元），其中全面降準釋放資金約8000億元，定向降準釋放資金約1000億元。

此外，為促進加大對小微、民營企業的支持力道，人行也宣布，再額外對僅在省級行政區域內經營的城市商業銀行定向下調存款準備金率1個百分點，於10月15日和11月15日分兩次實施，每次下調0.5個百分點。

中國國務院總理李克強4日在國務院常務會議提出，要及時運用普遍降準和定向降準等政策工具。當時就被解讀為釋放降準訊號，市場原本預料時間點是在這個月中下旬，未料人行出手如此之快。

對於降準是否意味穩健貨幣政策發生改變？人行指出，這次降準與9月中旬稅期形成對沖，銀行體系流動性總量仍將保持基本穩定，而且定向降準分兩次實施，也有利於穩妥有序釋放資金。因此這次降準並非大水漫灌，穩健貨幣政策取向沒有改變。

人行表示，這次降準釋放的資金，將有效增加金融機構支援實體經濟的資金來源，還降低銀行資金成本每年約人民幣150億元，透過銀行傳導，可降低貸款實際利率。

定向降準則是完善對中小銀行實行較低存款準備金率的「三檔兩優」政策框架的重要舉措，有利於促進服務基層的城市商業銀行，加大對小微、民營企業支持力道，這些都有利支持實體經濟發展。

不過，人行指出，財務公司、金融租賃公司和汽車金融公司的法定準備金率為6%，是金融機構中最低的，因此這次全面降準不包含這三類金融機構。

人行表示，將繼續實施穩健的貨幣政策，不搞大水漫灌，注重定向調控，兼顧內外平衡，加大逆周期調節力度，保持流動性合理充裕，保持廣義貨幣Ｍ2和社會融資規模增速與名義GDP增速基本匹配，為高品質發展和供給面結構性改革營造適宜的貨幣金融環境。

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