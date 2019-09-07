未受貶值影響 大陸8月外匯存底微增近35億美元

2019-09-07 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



儘管人民幣對美元匯率8月重貶近4%，並持續刷新近11年新低，但似乎並未因此引發資金外流。根據大陸國家外匯管理局7日公布的最新數據，截至8月底，大陸外匯存底餘額為3兆1,071.76億美元，較7月底增加34.79億美元。

大陸國家外匯管理局新聞發言人王春英表示，8月中國外匯市場秩序良好，外匯供求保持基本平衡。她指出，受全球經濟增長、貿易局勢、地緣政治等多重因素影響，美元指數小幅上升，主要國家債券價格上漲。匯率折算和資產價格變化等因素共同作用，中國外匯儲備規模有所上升。

人民幣對美元中間價、在岸即期匯率和離岸人民幣對美元匯率在8月初均跌破「7」關口。其中，離岸人民幣8月貶值3.72％，在岸人民幣貶值3.78％。

整體來看，今年以來，大陸外匯存底增加了345億美元，升幅1.1%。

大陸外匯存底去年11月起曾出現一波「五連漲」，去年11月、12月和今年前三個月分別增加86億美元、110.15億美元、152.12億美元、22.56億美元和85.8億美元，4月則是減少38億美元。

之後在人民幣對美元匯率面臨新一波貶值壓力下，5、6月大陸外匯存底分別增加61億美元和182億美元，7月又減少155億美元，8月則重新回升。

王春英表示，今年以來，面對複雜嚴峻的外部環境，中國經濟運行延續總體平穩、穩中有進態勢，穩定性、韌性明顯增強，經濟結構持續優化。受此支撐，中國國際收支保持總體平衡，外匯儲備規模穩中有升。