中國1241檔A股 納入史坦普道瓊

2019-09-07 13:32 世界日報 記者 世界日報 記者 李仲維 ／綜合報導



史坦普道瓊7日將宣布納入A股名單，並於9月23日生效。這次將有1241檔A股被納入史坦普道瓊的六大指數家族，有望為A股帶來11億美元的被動增量資金。

中國證券報報導，史坦普道瓊全球股票指數高級總監Michael Orzano表示，9月6日美股收市後（北京時間9月7日凌晨4點後），史坦普道瓊指數將公布納入A股的具體名單。

史坦普道瓊7日將宣布納入A股名單，並於9月23日生效。圖／世界日報提供 分享 facebook

根據之前發布的新聞稿，這次將有1241檔A股被納入史坦普道瓊的六大指數家族，並採一次性的方式納入25%的因子，將A股納入相關指數。

Michael Orzano對此解釋，在徵詢意見的過程中，投資人接觸A股越來越多，不少投資人已較為熟悉A股交易，因此大部分投資人認可，採一次性25%的納入因子。

他認為，外資持股上限從長期來看，是限制外資參與A股投資的因素，但是中期來看，這個比例上限並未形成外資參與A股投資的障礙。問題雖然存在，但並不是說這些問題都解決了，才會考慮進一步提升A股納入因子。換句話說，並沒有哪一項因素可以決定史坦普道瓊是否提升A股納入因子。

至於史坦普道瓊指數納入A股，能為A股帶來多少增量資金？市場認為，增量資金分為主動增量資金和被動增量資金，其中，被動增量資金很大機率會在指數生效日進場，主動資金來不來，什麼時候來並不一定，目前觀察重點是被動增量資金。