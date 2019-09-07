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盼甩製造業頹勢 中國工博會設臉書專頁

2019-09-07 13:21世界日報 中國新聞組／上海7日電

第21屆中國國際工業博覽會17至21日在上海亮相。圖／世界日報提供
第21屆中國國際工業博覽會17至21日在上海亮相。圖／世界日報提供
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第21屆中國工博會9月中下旬登場，為了一甩製造業低迷頹勢，主辦單位宣傳力度更強，除了「兩微一抖」平台，更首次開設臉書（Facebook）專頁。

第21屆中國國際工業博覽會17至21日在上海亮相，今年工博會參展商超過2610家，境外參展展位4043個、占29.02%。承辦單位東浩蘭生（集團）有限公司副總裁劉宏杰對此表示，工博會今年透過新媒體招商、招展，在微信朋友圈、今日頭條、新浪微博、抖音、知乎等新媒體平台都有相關展示，還首次開通了英文版的臉書，藉此拓展工博會的國際影響力。

他說，截至目前，專業觀眾預約參觀工博會的人數已經超過5萬人，相較2018年成長了10%，「儘管製造業大環境有所改變，但從目前來看，相關成果還是一直上揚的」。

第21屆中國工博會的臉書專頁於5月6日上線，截至目前有上千名粉絲追蹤，負責經營管理的則是東浩蘭生（集團）有限公司，透過工商查詢可發現，這是一家中國國有獨資企業。

儘管在中國需要翻牆才能上臉書，但美國雲計算業者畢威拓（Pivotal）於2018年公布數據指出，中國已經成為臉書的第2大廣告主市場，年進帳約50億美金，占臉書全球廣告營收的10%。這一現象主要源自於中國企業越趨積極面向國際市場。

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