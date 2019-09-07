親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

韓國瑜見日本學者風波 意外引詹婷怡、廖達琪網路戰火

救經濟！中國6天3會議 加大調節力道

2019-09-07 13:20世界日報 記者李仲維／綜合報導

中國官方面對經濟下滑，六天內召開三次重要財經會議，值得注意的是，近期的多次高層會議均釋放出明確的「加大逆周期調節力度」訊號。

逆周期調節是指透過政策工具和措施平緩周期波動，減少負面衝擊。手段包括加強財政、貨幣、信貸和產業等政策工具的協調運用。

中國國務院副總理、金融穩定發展委員會主任劉鶴5日重申，經濟金融面臨新形勢，當前經濟下行壓力加大，要增強憂患意識，地方政府首要是金融維穩，金融管理部門則要加大逆周期調節力度。

值得注意的是，過去六天內，中國國務院召開三次重要會議，分別是8月31日金融穩定發展委員會召開第七次會議，研究金融支援實體經濟等工作；9月4日國務院常務委員會表示要加大力度做好「六穩」；5日金融委再召開全國金融形勢通報和工作經驗交流電視電話會議，劉鶴出席並講話。

在經濟成長面臨下滑壓力下，劉鶴的最新談話是中國官方六天以來第三次提到逆周期調節，並明確要加大調節力道，釋放官方會加大投入救經濟的訊息。新華社指出，官方六天來三次提到逆周期調節，有一些原因，像是經濟運行面臨一定的下行壓力、全球經濟成長放緩。

第一財經引用中國民生銀行首席研究員溫彬分析，貨幣與財政政策都是為了平抑經濟周期的波動。從寬貨幣向寬信用轉變，需要金融機構的支援，但金融機構是一個順周期的經營模式，在經濟下行壓力大時，違約事件會增加，銀行會出現抽貸、惜貸等情況，容易出現風險事件，惡化金融環境。

溫彬指出，針對當前經濟情況，加大逆周期調節力道需要金融機構的支援，金融機構也要有逆周期的思維。加大對信貸的支持力道，一方面不僅有助於投資、消費的穩定，也可以使金融機構平穩運行。

中國官方面對經濟下滑，六天內召開三次重要財經會議。圖／世界日報提供
中國官方面對經濟下滑，六天內召開三次重要財經會議。圖／世界日報提供
分享

實體經濟國務院劉鶴
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

人行降準 放錢3.9兆元

2019-09-07 01:17

中國1241檔A股 納入史坦普道瓊

2019-09-07 13:32

盼甩製造業頹勢 中國工博會設臉書專頁

2019-09-07 13:21

1,241檔A股 納入標普道瓊

2019-09-07 01:24

阿里砸20億美元 併網易考拉

2019-09-07 01:24

合晶加碼大陸 要蓋12吋廠

2019-09-07 01:24

友嘉鄭州新廠 年底投產

2019-09-07 01:24

惠譽降香港信評 展望負面

2019-09-07 01:24

兩岸人物／慧擇馬存軍 網路保險先鋒

2019-09-07 01:17

兩岸人物／九毛九老闆 不多賺一分錢

2019-09-07 01:17

救經濟！大陸6天3會議 加大調節力道

2019-09-06 23:53

人行降準2碼 釋放9千億人民幣「不搞大水漫灌」

2019-09-06 23:48

人行穩經濟…還會再降準

2019-09-06 23:30

合晶與鄭州航空港區合資合晶硅材料 將再建12吋廠

2019-09-06 21:17

阿里巴巴收購網易考拉 拼多多遭強勢打壓

2019-09-06 21:13

調適經濟衝擊！大陸官方釋放「加大逆週期調節力度」信號

2019-09-06 20:51

中國央行9月16日再降準 年內第3次

2019-09-06 19:57

在商難言商 彌平企業消費者裂痕香港將遇難題

2019-09-06 18:59

大陸央行降準2碼 額外定向降準高達4碼

2019-09-06 17:56

阿里巴巴收購網易考拉 拼多多遭強勢打壓

2019-09-06 16:07

反送中衝擊 香奈兒推遲原訂11月於香港舉行的時裝秀

2019-09-06 15:00

永齡、陸企搶買 雲林斗六優質文旦幾乎售罄

2019-09-06 13:06

惠譽下調香港信評至「AA」 前景展望「負面」

2019-09-06 12:48

穆長春履新陸央行數研所掌門人 數位貨幣亮相在即

2019-09-06 10:59

兩岸標準論壇移師新竹 聚焦車聯網共11領域

2019-09-06 10:11

阿里20億美元收購網易考拉 並領投網易雲音樂

2019-09-06 09:19

兩岸智慧製造 鄭州論壇引領未來

2019-09-06 01:57

工業富聯賦能智造 要推工業AI

2019-09-06 01:57

陸航空產業大會 聚焦通用航空

2019-09-06 01:53

創意點亮北京登場 文娛科技齊聚

2019-09-06 01:52

中韓青島織密合作「3.0時代」

2019-09-06 01:52

馬雲卸任倒數 阿里張勇大權在握

2019-09-05 23:30

港期貨交易凸槌 股市驚嚇

2019-09-05 23:29

鄭州富士康 年產2億支手機

2019-09-05 23:29

阿里20周年大戲…新六脈神劍出鞘

2019-09-05 23:26

兩岸智慧裝備製造鄭州論壇開幕

2019-09-05 22:42

內外金融面臨新形勢 劉鶴：下大力氣疏通貨幣政策傳導機制

2019-09-05 22:24

京東砸44億進軍網紅市場 創2小時帶貨逾10萬箱牛奶

2019-09-05 20:40

李小加回應港交所衍生品停市：正調查原因並儘快公佈

2019-09-05 19:57
看更多

熱門文章

大陸央行降準2碼 額外定向降準高達4碼

2019-09-06 17:56

香港示威衝突背後 真正問題是經濟不平等

2019-09-06 14:14

不甩林鄭撤例 反送中號召7日癱瘓香港機場

2019-09-06 16:16

銅鑼灣書店「台灣重啟」 募資不到1天即刻達標

2019-09-06 17:12

示威者不散 旺角警署開槍射布袋彈胡椒彈

2019-09-06 21:49

香港學生築人鏈 高呼：五大訴求缺一不可

2019-09-06 17:43

示威者設路障放火 防暴警太子旺角清場驅離

2019-09-06 22:58

長髮女挑戰街頭卸妝素顏示人 網友心動︰有初戀的感覺

2019-09-06 14:41

示威者縱火警斥危害安全 港鐵深夜暫關閉3站

2019-09-07 00:58

香港示威者號召再次癱瘓機場 機場快線7日調整營運

2019-09-07 10:13

妥協了！上海迪士尼：遊客可自帶食物入園

2019-09-06 17:57

美議員推香港人權法 學者指將對港造成嚴重後果

2019-09-06 15:23

民怨難息…港示威者號召 今再癱瘓機場

2019-09-07 00:06

香港機鐵直達機場 旅客提早出行防暴警戒備

2019-09-07 10:38

林榮基：台灣隱憂在不瞭解中國 存有幻想

2019-09-06 22:18

昔赴美生子今教起愛國 「央視一姐」董卿挨轟

2019-09-06 16:40

人行降準 放錢3.9兆元

2019-09-07 01:17

中共官媒開藥方：港應徹底解決住房、貧富差距

2019-09-07 00:22

人行降準2碼 釋放9千億人民幣「不搞大水漫灌」

2019-09-06 23:48

反濫捕 遮打花園2萬3千人抗議港警

2019-09-07 00:07

警察太子站暴力執法爭議 港鐵允諾影片保留3年

2019-09-06 18:56

美參院優先推動香港人權法案 中：粗暴干涉內政

2019-09-06 18:52

中共外交部再對美國參議員的香港法案 批評為干涉內政

2019-09-06 22:19

影／崔天凱談香港：某些勢力企圖挑戰「一國兩制」底線

2019-09-07 09:25

豬事體大！中國官方政策急轉彎：不得以環保限制養豬

2019-09-06 16:11

合晶與鄭州航空港區合資合晶硅材料 將再建12吋廠

2019-09-06 21:17

林鄭月娥指 持續暴力將影響外國對香港的觀感

2019-09-06 15:53

反送中衝擊 香奈兒推遲原訂11月於香港舉行的時裝秀

2019-09-06 15:00

北京大興機場將投入營運 南方航空擬20日首飛

2019-09-06 16:06

在商難言商 彌平企業消費者裂痕香港將遇難題

2019-09-06 18:59

調適經濟衝擊！大陸官方釋放「加大逆週期調節力度」信號

2019-09-06 20:51

阿里巴巴收購網易考拉 拼多多遭強勢打壓

2019-09-06 16:07

合晶加碼大陸 要蓋12吋廠

2019-09-07 01:24

下調香港評級 人民日報批惠譽政治淩駕業務

2019-09-07 09:26

阿里巴巴收購網易考拉 拼多多遭強勢打壓

2019-09-06 21:13

以六四為鑑 港學者憂抗爭暴力升級 北京強硬派恐佔上風

2019-09-07 11:44

梅克爾訪北京 李克強：有智慧、能力處理香港問題

2019-09-07 00:04

中國央行9月16日再降準 年內第3次

2019-09-06 19:57

港民調：近5成民意望示威者與政府各讓一步

2019-09-07 12:37

聯合國人權理事會即將召開 陸重申香港事務不容干涉

2019-09-07 10:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top