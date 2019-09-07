救經濟！中國6天3會議 加大調節力道

2019-09-07 13:20 世界日報 記者 世界日報 記者 李仲維 ／綜合報導



中國官方面對經濟下滑，六天內召開三次重要財經會議，值得注意的是，近期的多次高層會議均釋放出明確的「加大逆周期調節力度」訊號。

逆周期調節是指透過政策工具和措施平緩周期波動，減少負面衝擊。手段包括加強財政、貨幣、信貸和產業等政策工具的協調運用。

中國國務院副總理、金融穩定發展委員會主任劉鶴5日重申，經濟金融面臨新形勢，當前經濟下行壓力加大，要增強憂患意識，地方政府首要是金融維穩，金融管理部門則要加大逆周期調節力度。

值得注意的是，過去六天內，中國國務院召開三次重要會議，分別是8月31日金融穩定發展委員會召開第七次會議，研究金融支援實體經濟等工作；9月4日國務院常務委員會表示要加大力度做好「六穩」；5日金融委再召開全國金融形勢通報和工作經驗交流電視電話會議，劉鶴出席並講話。

在經濟成長面臨下滑壓力下，劉鶴的最新談話是中國官方六天以來第三次提到逆周期調節，並明確要加大調節力道，釋放官方會加大投入救經濟的訊息。新華社指出，官方六天來三次提到逆周期調節，有一些原因，像是經濟運行面臨一定的下行壓力、全球經濟成長放緩。

第一財經引用中國民生銀行首席研究員溫彬分析，貨幣與財政政策都是為了平抑經濟周期的波動。從寬貨幣向寬信用轉變，需要金融機構的支援，但金融機構是一個順周期的經營模式，在經濟下行壓力大時，違約事件會增加，銀行會出現抽貸、惜貸等情況，容易出現風險事件，惡化金融環境。

溫彬指出，針對當前經濟情況，加大逆周期調節力道需要金融機構的支援，金融機構也要有逆周期的思維。加大對信貸的支持力道，一方面不僅有助於投資、消費的穩定，也可以使金融機構平穩運行。