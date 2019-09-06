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阿里巴巴收購網易考拉 拼多多遭強勢打壓

2019-09-06 21:13聯合報 記者林宸誼╱即時報導

天貓國際與網易考拉合併後，阿里跨境電商市佔將達到57.1%，佔據市場半壁江山，近乎於壟斷的地位，讓拼多多在跨境電商領域受到強勢的打壓。

聯商網報導，雖然第三方統計數據統計口徑不一，但網易考拉、天貓國際、京東海囤全球目前仍是跨境電商頭部平台玩家。

以易觀數據為例，2019年第1季，頭部跨境電商平台中，天貓國際排名第一，市占為32.3%；網易考拉排名第二，市占為24.8%；海囤全球排名第三，市占為11.6%；唯品國際和亞馬遜海外購排在第四位和第五位，市占分別為9.4%和6.0%。

天貓國際與網易考拉合併後，阿里跨境電商市佔將達到57.1%，佔據市場半壁江山，是否會引起反壟斷調查猶未可知，但有利於實現雙方供應鏈最優化，助力天貓國際發展。

對於網易考拉來說，在接入阿里的物流、數據技術、金融支付、流量等能力後，網易考拉也能獲得更好發展。

極客互聯網科技報導，從拼多多被阿里定位為戰略競爭對手的那一刻，就代表未來的發展之路坎坷崎嶇，阿里電商早開始對拼多多進行全面的圍剿，從境內的電商業務到品牌的入駐，再到跨境電商，無一都不再針對著拼多多。

拼多多由於體量小，加上品牌確實是屬於低階，沒法吸引足夠多的大牌廠商入駐，不過在面對阿里的施壓，拚多多並沒有坐以待斃，而是啟動了新品牌的建設計畫，由拼多多來培養一大批新品牌，然後逐漸投入市場。

天貓國際與網易考拉合併後，阿里跨境電商市佔將達到57.1%，佔據市場半壁江山。圖...
天貓國際與網易考拉合併後，阿里跨境電商市佔將達到57.1%，佔據市場半壁江山。圖/搜狐財經
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2019年第1季跨境境進口零售電商競爭格局。圖/易觀
2019年第1季跨境境進口零售電商競爭格局。圖/易觀
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