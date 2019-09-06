調適經濟衝擊！大陸官方釋放「加大逆週期調節力度」信號

2019-09-06 20:51 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



大陸陸官方應對經濟下行，六天內召開三次重要財經會議，值得注意的是，近期的多次高層會議均釋放出明確的「加大逆週期調節力度」信號。

逆週期調節是指透過政策工具和措施平緩週期波動，減少負面衝擊。手段包括加強財政、貨幣、信貸和產業等政策工具的協調運用。

大陸國務院副總理、金融穩定發展委員會主任劉鶴5日重申，經濟金融面臨新形勢，當前經濟下行壓力加大，要增強憂患意識，地方政府首要是金融維穩，金融管理部門則要加大逆週期調節力度。

值得注意的是，過去六天內，大陸國務院召開三次重要會議，分別是8月31日金融穩定發展委員會召開第七次會議，研究金融支援實體經濟等工作；9月4日國務院常務委員會表示要加大力度做好「六穩」；5日金融委再召開全國金融形勢通報和工作經驗交流電視電話會議，劉鶴出席並講話。

在經濟成長面臨下滑壓力下，劉鶴的最新談話是大陸官方六天以來第三次提到逆週期調節，並明確要加大調節力道，釋放官方會加大投入救經濟的訊息。

新華社發文指出，官方六天來三次提到逆週期調節，有一些原因，像是經濟運行面臨一定的下行壓力、全球經濟成長放緩；近期的金融數據顯示局部信用收縮現象，考慮到地方債務約束、房地產調控影響，以及地方債提前發行導致待發額度下降，後續社會融資數量仍有繼續下滑的可能性。

文章稱，預計短期內財政、貨幣政策都會有相應舉措公布，「降低銀行存款準備金率乃情理之中」。

第一財經援引中國民生銀行首席研究員溫彬分析，貨幣與財政政策都是為了平抑經濟週期的波動。從寬貨幣向寬信用轉變，需要金融機構的支援，但金融機構是一個順週期的經營模式，在經濟下行壓力大時，違約事件會增加，銀行會出現抽貸、惜貸等情況，容易出現風險事件，惡化金融環境。