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大陸央行降準2碼 額外定向降準高達4碼

2019-09-06 17:56聯合報 記者林宸誼╱即時報導

為支持實體經濟發展，降低社會融資實際成本，中國人民銀行（大陸央行）6日宣布，9月16日起全面下調金融機構存款準備金率0.5個百分點（2碼）。

此外，為促進加強對小微、民營企業的支持力度，再額外對僅在省級行政區域內經營的城市商業銀行定向下調存款準備金率1個百分點（4碼），於10月15日和11月15日分兩次實施到位，每次下調0.5個百分點。

澎湃新聞報導，大陸央行有關負責人表示，此次降準釋放長期資金約人民幣9000億元（約新台幣4兆元），其中全面降準釋放資金約人民幣8000億元，定向降準釋放資金約人民幣1000億元。

財務公司、金融租賃公司和汽車金融公司的法定準備金率為6%，是金融機構中最低的，已處於較低水準，此次全面降準不包含這三類機構。

大陸央行指出，此次降準與9月中旬稅期形成對沖，銀行體系流動性總量仍將保持基本穩定，而且定向降準分兩次實施，也有利於穩妥有序釋放資金，因此，此次降準並非大水漫灌，穩健貨幣政策取向沒有改變。

央行有關負責人表示，此次降準釋放資金約人民幣9000億元，有效增加金融機構支援實體經濟的資金來源，還降低銀行資金成本每年約人民幣150億元，透過銀行傳導可以降低貸款實際利率。

定向降準是完善對中小銀行實行較低存款準備金率的「三檔兩優」政策框架的重要舉措，有利於促進服務基層的城市商業銀行加大對小微、民營企業的支持力度。這些都有利於支援實體經濟發展。

圖/中國人民銀行
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圖/和訊財經
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