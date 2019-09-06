永齡、陸企搶買 雲林斗六優質文旦幾乎售罄

2019-09-06 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣長張麗善今年6月率團到大陸舉辦雲林良品推介會，促成雲林農民團體與大陸企業簽署5億元的採購協議，今天首批4萬多公斤的文旦封櫃出口大陸，永齡選物採購156噸的斗六文旦已於日前出貨，張麗善表示，品質優良的斗六文旦幾乎售完，連她想買都沒貨了。

張麗善、副縣長謝淑亞、斗六市長林聖爵、縣議員賴淑娞、斗六市農會總幹事張喬復、台灣農業合作社聯合社代理總經理魏懌雯、嘉東合作農場長呂張紫妍等人，今天在嘉東合作農場舉行文旦外銷封櫃儀式，4萬多公斤的文旦將銷往大陸，象徵雲林農產品外銷進一大步。

張麗善說，6月時她率團前往大陸辦理雲林良品推介會，促成農民團體與企業簽署5億元的採購協議，這次文旦外銷正是成果展現，10個貨櫃的文旦將陸續運往大陸，首批4萬多公斤今天出貨，接下來尚有2貨櫃文旦要外銷到加拿大。

雲林縣文旦種植面積約231公頃，年產量約5700公噸，主要集中在斗六，張喬復說，今年受到氣候影響，文旦產量略減，但品質仍維持高水準，還沒採收就接到許多訂單，包括郭台銘創辦的永齡選物也透過市農會採購156噸文旦，已於日前出口到大陸。