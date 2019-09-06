穆長春履新陸央行數研所掌門人 數位貨幣亮相在即

2019-09-06 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



備受關注的中國人民銀行（大陸央行）數位貨幣距離正式亮相已不遠，人民銀行數位貨幣研究所（簡稱「央行數研所」）新任所長，由央行支付結算司原副司長穆長春擔任，與該研究所有合作的金融機構表示，穆長春成為第二任所長後，央行數研所工作進展順利。

上海證券報報導，自前任所長姚前擔任中證登總經理後，央行數研所掌門人一直處於空缺狀態。

2014年，時任央行行長的周小川便提出構建數位貨幣的想法，央行也成立了全球最早從事法定數字貨幣研發的官方機構——央行數位貨幣研究所，該所主要工作職責是根據國家戰略部署和央行整體工作安排，專注於數位貨幣與金融科技創新發展，開展法定數位貨幣研發工作。

新任所長穆長春近期就數位貨幣發展發表許多觀點，並於本周發布「Libra與數位貨幣」的公開課，詳細解讀大陸數位貨幣DC/EP，他指出，功能屬性與紙鈔完全一樣，只不過是數位化形態，因此對它的定義是「具有價值特徵的數位支付工具」。

穆長春表示，大陸版數位貨幣不需要帳戶就能夠實現價值轉移，具體場景中，只要手機上有DC/EP的數位錢包，不需要網路，只要兩個手機碰一碰，就能實現轉帳功能，傳統電子支付在沒有信號的環境中無用武之地，而DC/EP不需要網路就能支付，因此也被稱之為收支雙方「雙離線支付」。

穆長春表示，即使是Libra也無法做到這一點，此外大陸版數位貨幣不需要綁定任何銀行帳戶，擺脫了傳統銀行帳戶體系的控制。

在電子支付手段如此發達的今天，央行為何執著於研發數字貨幣？他強調，首要目的是為了保護貨幣主權和法幣地位，需要未雨綢繆。

同時，DC/EP的推出也考慮到居民消費的隱私權，穆長春表示，公眾有匿名支付的需求，但如今的支付工具都跟傳統銀行帳戶體系緊緊綁定，滿足不了消費者的匿名支付需求，也不可能完全取代現鈔支付，而央行數位貨幣能夠解決這些問題，它既能保持現鈔的屬性和主要價值特徵，又能滿足便攜和匿名的訴求。