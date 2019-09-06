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兩岸標準論壇移師新竹 聚焦車聯網共11領域

2019-09-06 10:11聯合報 記者林宸誼╱即時報導

第16屆海峽兩岸信息產業和技術標準論壇，將於9月17日新竹登場，參與車聯網分論壇討論的台灣物聯網產業技術協會表示，延續上屆合作共識，這次兩岸將持續針對智慧製造、移動通信／移動互聯網、車聯網、雲計算、半導體照明、太陽光電、顯示技術、服務應用、網絡演進、鋰電池、開放計算架構生態等標準領域召開專家分論壇進行專業研討與交流。

協會指出，2018年兩岸車聯網專家技術委員會討論後，確認繼續展開車聯網標準與先進駕駛輔助系統（ADAS）模組與系統的技術應用發展及測試合作，並將深化基於LTE的車聯網無線通訊技術（LTE-V2X）及5G車聯網無線通訊技術（5G-V2X）的共通標準及測試應用研究。

此外，為拓展兩岸車聯網產業商機，也將規劃展開車聯網與自動駕駛在場域測試、示範應用，以及信息安全之交流合作。

協會透露，大陸方面將由中國通信標準化協會奚國華理事長率領兩標協專家與資通訊企業代表來台進行專業交流，開幕式除了發布今年標準合作成果之外，也將邀請重量級貴賓就兩岸產業合作與價值轉型進行大會演講，盼為兩岸產業指引合作新途徑及商機。

由華聚產業共同標準推動基金會與中國電子工業標準化技術協會、中國通信標準化協會共同舉辦「海峽兩岸信息產業和技術標準論壇」，從2005年以來，已分別在兩岸各地舉辦15屆，在實際成果方面，透過標準論壇的合作，目前在9個領域已成功發布59項的兩岸共通標準文本，其中多項大陸已成為行業標準或國家標準，甚至共同推動國際標準的合作，協助台灣業者掌握標準制定的先機與潛在商機，為推動兩岸的合作發揮了具體的功能，標準論壇也已成為兩岸在標準合作與對話的重要平台與品牌。

華聚產業共同標準推動基金會董事長陳瑞隆。圖/華聚產業共同標準推動基金會
華聚產業共同標準推動基金會董事長陳瑞隆。圖/華聚產業共同標準推動基金會
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中國通信標準化協會理事長奚國華。圖/華聚產業共同標準推動基金會
中國通信標準化協會理事長奚國華。圖/華聚產業共同標準推動基金會
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