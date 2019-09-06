阿里20億美元收購網易考拉 並領投網易雲音樂

2019-09-06 09:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



在近一個月的傳聞發酵後，阿里巴巴收購網易考拉終於拍板定案，阿里巴巴6日在官方微博上宣布，以20億美元（新台幣631億元）全資收購網易旗下跨境電商平台考拉，同時阿里巴巴作為領投方參與網易雲音樂此輪7億美元的融資。

而外界認為這起收購案有一個共識：阿里收購網易考拉目的之一是狙擊拼多多。

阿里巴巴集團CEO張勇表示，歡迎考拉加入阿里巴巴大家庭，天貓進出口事業群總經理劉鵬將兼任考拉CEO，考拉品牌將繼續保持獨立營運。

網易公司CEO丁磊指出，與阿里巴巴達成合作，符合網易在新時期下的戰略選擇，有利於各方的長遠發展，網易期望考拉能夠在阿里巴巴生態體系內，持續為用戶提供優質的跨境電商服務。

科技網站虎嘯網報導，據易觀數據，在今年2季，網易考拉占跨境進口零售電商市場的25.4%，在一批於2015年前後誕生的跨境電商平台中，網易考拉僅次於天貓國際，而曾經跟網易考拉同台競爭的小紅書，洋碼頭，如今市占率都遠離了第一梯隊，網易的品牌、資金給考拉太多先天優勢。

不過第一財經援引消息人士話指出，考拉現在一年虧損超過人民幣20億元，網易考拉仍在大筆投入，不斷擴張的線下門市模式拉高了營運成本，還有跨境倉儲的重資產布局。

在這起併購案中，還有一個無法忽略的影響因素「拼多多」，網易曾與拼多多展開過談判。

丁磊曾是拼多多的早期投資人之一，2015年8月，處於孵化階段的拼多多獲得丁磊、王衛、段永平、孫彤宇和魔量資本的A輪融資，黃崢在求學時間透過論壇與丁磊相識，在黃崢留學期間，丁磊將已在美國定居的學長段永平介紹給了他，可以說丁磊是黃崢人生路上的第一個貴人。

拼多多也在做跨境電商，2019年2月，拼多多悄然上線跨境電商項目「多多國際」，隨後便在各個保稅區召開招商大會，還在香港召開了直郵商家招商會議。本月拼多多跟西安國際港務區合作，雙方將聯合設立拼多多國際跨境保稅倉，其入局跨境電商之野心已表露無遺。

於情，丁磊可能傾向於把網易考拉交給黃崢，因而外界認為這起收購案有一個共識：阿里收購網易考拉目的之一是狙擊拼多多。