中韓青島織密合作「3.0時代」

2019-09-06 01:52 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



第二十二屆成都國際車展5日在中國西部國際博覽城登場。本屆車展吸引德系、美系、法系、日系、韓系以及合資、自主等130多個汽車品牌齊聚成都。 中新社 分享 facebook 青島是許多韓國企業進入中國大陸市場的首選地。青島市市長孟凡利表示，截至6月末，在青島註冊的韓資項目累計達13010個，實際投資額197.4億美元。2018年，青島與韓國進出口總額為78.7億美元，同比增長9.8%，今年上半年繼續保持了5.7%的增速。

新華社報導，此次世界韓商合作大會適逢中國（山東）自由貿易試驗區青島片區掛牌，讓韓方企業看到了更多商機。孟凡利說，在產業合作方面擴大醫療服務業開放、支持整形美容等行業發展，在生產經營要素支持方面擴大人民幣跨境使用等。「這將為中韓城市合作、產業發展引入新資源、注入新動力、打造新引擎，實現優勢互補、共同發展。」

韓國駐華大使張夏成說，「中國是世界第二大經濟體，是世界經濟發展的引擎之一。韓商應充分利用青島這個跳板，進而開拓中國市場」。

「中韓合作經歷了以勞動集約型加工貿易為中心的『1.0時代』和資本集約型企業進入中國進行充分合作的『2.0時代』，現在正面臨全新的『3.0時代』。」張夏成認為，今後中韓合作應該是互相借鑒、共享利益，同時，韓商應當適應中國消費者購買力上升、高品質消費品需求上漲的趨勢。

世界韓人商工人總聯合會理事長金德龍認為，中韓兩國企業要在更大範圍、更廣領域、更深層次開展合作，聚焦第四次工業革命，在物聯網、雲計算、大數據、人工智能等新興領域有所作為。

對韓國企業來說，張夏成認為既要關注青島的家電製造、軌道交通、汽車製造等傳統優勢產業，同時密切關注青島集中培育的下一代產業，例如信息通信、生物醫療、健康養老等。

實際上，已有韓國企業嗅到了青島發展高端產業而孕育的新商機。在青島嶗山灣，延世大學青島世福蘭斯醫院的建設如火如荼。這個動工於去年7月的中韓合資大型綜合性醫院，由青島本土企業新華錦集團與韓國延世醫療院共同投資建設。後者看中的正是青島乃至中國大陸醫養健康產業的巨大潛力。