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創意點亮北京登場 文娛科技齊聚

2019-09-06 01:52聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

第十屆北京國際設計周東城分會場朝陽門站活動，以「為人民設計5.0：可持續社區」為...
第十屆北京國際設計周東城分會場朝陽門站活動，以「為人民設計5.0：可持續社區」為主題的活動5日在北京史家衚同博物館開幕。圖為觀眾在史家衚同博物館參觀沙盤模型。 新華社
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第十屆北京國際設計周「創意點亮北京」活動近日在北京中關村雍和航星科技園啟動。本次活動期間，多位文娛領域專家齊聚，探討文娛產業趨勢。北京文創市集、星光之旅市集展出眾多富有創意的設計師產品，園區產業展勾勒出文娛與科技高度融合的未來場景。

新華社報導，隨著城市建設與發展方式的不斷升級，一批老舊工業廠區逐漸遷移出市區。如何開發利用閒置老廠房成為一個社會難點。另一方面，北京正加強文化中心建設，文化創意產業項目需要落地空間。「工業大院」與「文藝範兒」的結合，促成了一個又一個文化新地標的出現。

作為此次活動的承辦方，中關村雍和航星科技園毗鄰雍和宮和地壇等中國歷史文化地標，也有著80年老工業廠區歷史。通過轉型升級，這家建於1939年的麵粉加工廠已發展成總營收400億元人民幣的雙創園區。

一名小觀眾在史家衚同博物館內玩耍。 新華社
一名小觀眾在史家衚同博物館內玩耍。 新華社
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航星園隸屬於北京航星機器製造有限公司，後者是集飛航產品研製生產、高端裝備製造、電子信息產品開發和現代服務業發展於一體的高科技企業。初入園區，能感受到其歷史的沉澱感。磚紅色的屋頂、略顯斑駁的白墻，都在訴說著航星園的歷史。

諾基亞曾在這個園區度過了在中國大陸最黃金的10年。隨後大放異彩的文化企業光線傳媒入駐了同一園區，並帶來數個國產電影的高光時刻。

從2008年開始，該園區經歷了一次脫胎換骨的轉身。航星園從一個倚重製造業的工業園，變為科技文化「雙輪驅動」的文化科技園，重點發展電子信息、創意產業等高新技術產業。

在「科技和文化雙輪驅動」政策之下，航星園遴選影視、遊戲、傳媒、大數據、人工智能、文化金融等產業領域企業入駐，注重企業的科技實力和研發創新能力，對這些企業給予服務傾斜和優惠扶持。

「我們希望將來能夠在園區內構建一個文化生態系統，打造出航星園的文化品牌。」北京航星機器製造有限公司副總經理王軍說。目前航星園入駐企業近300家，其中上市企業6家，規模以上企業50餘家。

北京
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