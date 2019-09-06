陸航空產業大會 聚焦通用航空

2019-09-06 01:53 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



2019中國航空產業大會5日在江西省景德鎮市開幕，本次大會將聚焦通航產業及航空小鎮發展、航空發動機、航空產業投融資、航空產業國際化等熱點問題。圖為大會現場展示一款無人機設備。 新華社 分享 facebook 2019中國航空產業大會5日在「世界瓷都」江西景德鎮開幕，海內外政商學界人士齊聚此間，共話中國大陸航空產業發展。

中新社報導，出席上述活動的中國航空學會理事長林左鳴表示，作為全大陸性的、以航空產業為題的會議，本次大會聚焦通用航空這一重點和熱點領域，旨在推動通用航空的技術鏈、產業鏈、人才鏈、資金鏈、政策鏈的深度融合，構建政、產、學、研、用、資的交流合作平台，助力區域經濟發展協同，推動中國大陸航空產業高質量發展。

江西作為中國大陸中部省份，也是1949年以來第一架飛機的誕生地。經過60多年的發展，該省已經成為重要的通航研發和生產基地。

江西省副省長吳曉軍說，期待藉助此次大會，深化與各專家、企業家的交流合作，推動航空領域更多的優秀研發團隊、投融資機構和產業化項目在江西落戶發展，「希望大家幫助提升江西航空產業科技創新和產業發展水平，使航空產業成為江西轉型升級和高質量跨越式發展的『點金之手』、『奮飛之翼』」。 鮮有人知的是，千年窰火不息的江西景德鎮被譽為「中國直升機的搖籃」，先後創造了亞洲最大噸位直升機—直8，首個軍民通用型直升機—直11、第一架大型民用運輸直升機AC313等中國直升機史上的多個第一。

景德鎮市市長劉鋒認為，此次大會是航空領域的一次綜合性大會，通過「會、展、賽、現場考察」四位一體形式，為該市搭建了彼此學習交流和洽談合作的橋梁，必將為景德鎮航空產業的創新發展注入新的生機活力。