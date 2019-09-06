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工業富聯賦能智造 要推工業AI

2019-09-06 01:57聯合報 特派記者戴瑞芬／鄭州報導

歷經自動化取代人力的「關燈工廠」，到入選WEF（世界經濟論壇）評選出全球IoT指標的「燈塔工廠」，工業富聯CEO鄭弘孟指出，打造全集成產業鏈的工業互聯網生態，是鄭州的富士康工廠脫胎換骨智慧製造的關鍵。

鄭州的富士康工廠一向是全球矚目的神秘工廠，因為每兩支蘋果iPhone新機，就有一支是鄭州製造。鄭弘孟5日在兩岸智慧裝備製造鄭州論壇宣布新紀錄，鄭州的富士康工廠近一年年產兩億支手機，為全球最大的智慧手機生產基地，占全世界八分之一產量。

但最自豪的是，鄭州廠已經轉型關燈工廠（自動化熄燈生產線），正從2.0進化到3.0，也就是從整條生產線的自動化，減少人力；到整廠自動化，從生產、物流、檢測等全程實現無人化。鄭弘孟表示，在鄭州賦能智慧製造，已經把356萬的農民工成功轉型為技術人員，自動化後更創造130萬的就業崗位，對鄭州航空經濟城轉型升級助力。

以鄭州廠用工業互聯網賦能智造新生態為例，鄭弘孟語帶玄機表示，「我們工業富聯AII乍看之下，像不像AI，所以工業富聯所要推動的就是工業AI。」

工業富聯是背靠鴻海及蘋果大訂單的太子公司，鄭弘孟指出，在面臨數位化智慧轉型的時候會遇到很多痛點，好比設備聯網難、資料不好用、模型跟不上、應用數量少，導致內部的阻礙重重。

但對於數位化智慧轉型，工業富聯做了什麼？他透露，今年著重四個大的賦能：第一是專業賦能；二是數位賦能；三是知識賦能；四是人才賦能。

舉例來說，今年6月在上海發布了12個專業雲，就是針對各行各業的製程提出人工智慧模型，包括CNG、注塑、衝壓、AGV、模具等。

而這12個專業雲不但基於最小設備來進行智慧化的升級，且不同的專業雲結合在一起，在公有雲平台上就形成一個賦能服務生態系統。

舉個「為什麼富士康的刀具不會開花？」的案例，鄭弘孟指出，富士康一年要用上1800萬隻刀具，過去用刀具要買刀具，所以決定透過工業互聯網來研究刀具、做刀具。現在刀具雲建立了人工智慧模型，自動檢測刀具使用狀況，適時通知管理人員換刀具、補刀具，還能透過手機及時採購刀具，完全自動化作業。

他強調，運用工業互聯網推動全集成的產業鏈，不僅僅是資料獲取，同是也整合系統集成商，形成全集成產業鏈的工業互聯網生態，這將是製造業進行工業4.0轉型，賦能智慧製造的升級關鍵。

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