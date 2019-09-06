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兩岸智慧製造 鄭州論壇引領未來

2019-09-06 01:57聯合報 特派記者戴瑞芬／鄭州報導

兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍（左四）、台灣方面副理事長邱正雄（右四），國台...
兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍（左四）、台灣方面副理事長邱正雄（右四），國台辦副主任裴金佳（左一）等人共同啟動開幕。 記者戴瑞芬／攝影
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大陸國台辦副主任裴金佳5日在「兩岸智能裝備製造鄭州論壇」指出，面對國際貿易環境不確定因素升高，兩岸製造業備感壓力，兩岸企業家峰會引領兩岸智慧裝備產業深化融合發展，將為兩岸經濟交流合作探索新的模式。

兩岸關係緊張，民間產業常態化對接與交流未中斷，2019兩岸智慧裝備製造鄭州論壇5日在河南鄭州開幕，以「智慧製造引領未來」為主題，聚焦「兩岸為主、全球參與、企業主體、互利共贏」。

包括中國商飛上海飛機製造、富士康工業互聯網、中國機械科學研究總院集團、西門子中國數控機床系統、以及友嘉集團、上銀科技、台達電子等IoT、智慧精密製造領域逾900人參會。

工業富聯CEO鄭弘孟。 記者戴瑞芬／攝影
工業富聯CEO鄭弘孟。 記者戴瑞芬／攝影
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兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍、副理事長張平、台灣方面副理事長邱正雄，河南省委書記王國生，省長陳潤兒，工信部副部長辛國斌，大陸國台辦副主任裴金佳，大陸國務院國資委秘書長彭華崗等共同啟動開幕。

兩岸企業家峰會自2013年成立以來推動了八個產業合作推進小組，其中，選定鄭州打造兩岸（河南）智慧裝備產業基地。去年首辦兩岸智慧裝備製造鄭州論壇，推進產業落地兩岸對接合作，今年持續第二年舉辦。

裴金佳出席開幕表示，兩岸製造業面臨國際貿易的新挑戰，迫切需要通過提升自動化、智慧化水準來加速轉型升級，增強抗風險能力，也因此為兩岸智慧製造和裝備製造業提供新的合作發展機遇和市場空間。

裴金佳說，兩岸企業家峰會引領智慧智造相關領域的業者、專家彙聚一堂，深化融合發展，為兩岸智慧裝備產業攜手發展注入新的動力，更為兩岸經濟交流合作探索新的模式。

河南省委書記王國生指出，鄭州打造兩岸（河南）智慧裝備產業基地，台資是河南外資的重要來源和外資投資的中堅力量。兩岸智慧裝備製造鄭州論壇將打造成擴大開放的新平台，推動產業鏈、創新鏈雙向融合，在更大格局、更高層次、更寬領域的合作中實現互利共贏。

開幕式後，兩岸智慧裝備製造鄭州論壇進行專題論壇和智慧裝備產業對接暨豫台經貿洽談會。

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