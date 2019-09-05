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內外金融面臨新形勢 劉鶴：下大力氣疏通貨幣政策傳導機制

2019-09-05 22:24聯合報 記者張運祥╱即時報導

大陸國務院金融穩定發展委員會（金融委）9月5日召開全國金融形勢通報和工作經驗交流電視電話會議，國務院副總理、金融委主任劉鶴出席會議指出，當前，國內外經濟金融面臨新形勢，經濟下行壓力有所加大，要增強憂患意識，善於化危為機，認真辦好自己的事，促進經濟金融穩健運行。

《第一財經》報導，劉鶴表示，大陸經濟基本面長期向好，居民儲蓄率高，微觀基礎充滿活力，重要金融機構運行穩健，宏觀政策工具充足，監管體制機制健全，防範化解風險經驗豐富，完全有能力、有信心、有條件戰勝各種困難和挑戰。

劉鶴強調，在中央、國務院決策部署，在金融委統一指揮協調下，壓實金融機構、地方政府和金融管理部門的責任，做好各項金融工作。金融機構要強化主體責任，一手抓服務實體經濟，一手抓風險化解，加大對實體經濟特別是中小企業、民營企業信貸投放力度。

劉鶴說，地方政府要強化屬地風險處置責任和維穩第一責任，提高政治站位，牢固樹立守土有責、守土盡責的意識，守住不發生區域性金融風險的底線；有效打擊各類非法金融活動，防止發生群體性事件；完善地方金融監管體制，建立風險管控長效機制。

他認為，金融管理部門要強化監管責任，加大逆週期調節力度，下大力氣疏通貨幣政策傳導機制，加強金融與財政政策配合，支持願意幹事創業、有較好發展潛力的地區和領域加快發展；支援銀行更多利用創新資本工具補充資本金，引導金融機構增加對製造業、民營企業中長期融資。

劉鶴表示，加快補齊監管制度短板，大幅提高違法違規成本；深化金融改革開放，為實體經濟發展提供動力支援，落實好各項開放舉措，以開放促進改革創新、促進高品質發展。

劉鶴指出，各地區、各部門及各金融機構要牢記初心使命，勇於擔當，狠抓落實，扎扎實實做好各項金融工作，為慶祝新中國成立70周年營造良好的經濟金融環境。

大陸國務院副總理、金融委主任劉鶴。圖／取自中國新聞周刊
大陸國務院副總理、金融委主任劉鶴。圖／取自中國新聞周刊
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