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阿里巴巴20周年「新六脈神劍」將揭曉

2019-09-05 15:00聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

阿里巴巴官方今（5）日對外宣布：9月10日公司成立20周年之際，將公布「新六脈神劍」核心價值觀。面臨新的歷史機遇，進入新的發展階段。從「六脈神劍」到「新六脈神劍」，是因為使命、願景、價值觀就是阿里巴巴的DNA，過去如此，面向未來，更是如此。

澎湃新聞報導，此次價值觀升級將圍繞什麼是阿里人的Dream Target（夢想目標），阿里人設KPI的時候，曾經有一個Dream Target，但即將升級的價值觀將引領員工不是為KPI奮鬥，更不是為了獎金而努力，而是為mission、vision、dream去奮鬥。

2001年，阿里巴巴第一次將企業文化總結、提煉、固化為文字，稱為「獨孤九劍」。之後，「獨孤九劍」又升級為「六脈神劍」。

阿里巴巴「六脈神劍」被視為核心價值觀：客戶第一、團隊合作、擁抱變化、誠信、激情、敬業。六脈神劍還被列入到員工的考核中，融入到員工管理的各個環節，這包含大量行事準則。在阿里巴巴，就算員工業績很好，價值觀較差，也會被淘汰。

馬雲曾表示，阿里歷史上所有重大的決定，都跟錢無關，都跟價值觀有關。背後的決策之源均是被稱之為「六脈神劍」的阿里價值觀。

據了解，「新六脈神劍」誕生歷時 14 個月。期間，阿里巴巴舉行五輪合夥人專題會議，累計 467 名組織部成員參與海內外九場討論；對全球各事業群不同司齡、崗位、層級、年齡的員工進行調研，得到的建議反饋近 2,000 條，從一個字到一個標點符號，「新六脈神劍」修改過20多稿，最終正式出爐。

阿里巴巴第一次將企業文化總結、提煉、固化為文字，稱為「獨孤九劍」之後又升級為「六...
阿里巴巴第一次將企業文化總結、提煉、固化為文字，稱為「獨孤九劍」之後又升級為「六脈神劍」。路透社
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