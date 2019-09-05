內蒙能源基地 發電居陸第3

2019-09-05 01:38 聯合報 大陸新聞中心報導／綜合報導



據內蒙古自治區慶祝大陸建政70周年記者會所發布，近年來，內蒙古加快能源結構調整，多項指標居全大陸前列，能源裝備水平世界領先，成為大陸重要的能源基地。

據新華社報導，內蒙古自治區能源局局長李理指出，大陸建政70年來，內蒙古能源工業發生翻天覆地的變化。截至2018年底，全區共有煤礦532處，年產能13.3億噸，2018年產量達9.75億噸，居全大陸首位。

在電力方面，截至2018年底，6000千瓦及以上電廠裝機容量達1.23億千瓦，發電量5003億千瓦時，均居全大陸第三。2018年全區煤製油產量103萬噸，居全大陸第二，煤製氣產量15.7億立方米，居全大陸第一。

李理表示，近年來，內蒙古加快能源結構調整，不斷延伸煤炭產業鏈，發展煤製油、煤製氣、煤製烯烴、煤製甲醇等現代煤化工產業。其中，神華集團108萬噸煤直接液化項目是世界首套煤直接液化生產線，伊泰16萬噸煤間接液化項目是大陸首套以自主知識產權為主的間接液化生產線。

內蒙古還加快淘汰落後產能，2016年至2018年，共退出地方煤礦48處、化解過剩產能3440萬噸，提前兩年超額完成「十三五」任務。截至2018年底，全區120萬噸以上煤礦產能佔總產能的89%。同時加快關停落後小火電企業。

李理還表示，內蒙古能源產業帶動了當地經濟發展，保障了大陸經濟社會發展的用能需求。

數據顯示，2018年內蒙古外送電量1806億千瓦時，連續多年穩居全大陸第一；同年全區可再生能源發電量813億千瓦時，與等量火電相比，減少標煤消耗約2500萬噸，減少碳排放6600萬噸，相當於為大陸造林18萬公頃。