陸市場美企盈利 87%無意外移

2019-09-05 01:38 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「中國市場與其他市場相比具有比較優勢，是（受調查美國）企業收入增長的動力來源。」這是美中貿易全國委員會對其會員企業的一項最新調查（下稱調查）所顯示的結果。

據中新社報導，該調查顯示，絕大多數的美國企業表示其中國業務盈利，且表示其中國業務利潤率高於總體業務利潤率的受訪企業比率，從去年的38%增加至今年的46%。同時，大部分企業表示，中國業務收入在過去一年繼續增長。值得注意的是，有97%的受訪美企連續在2018年和2019年的兩次調查中表示盈利，這是自2010年以來的最高比率。

上述數據可看出，中國是美國企業賺錢的基本盤，沒有誰捨得端起來後又輕易放下。

儘管當前中美貿易關係緊張，但調查顯示美國企業仍捨不得離開：87％的受訪美企表示，既沒有搬遷也沒有計劃將業務轉到中國以外，接受調查的大多數美國公司仍致力於耕耘中國市場。

多個標誌性工程也在最近一年敲定：美國最大石油公司埃克森美孚公司決定出資100億美元，在廣東建設大型獨資石化項目；特斯拉的上海超級工廠在今年1月動工，目前建設順利並預計在2019年年底正式投產等。

美國榮鼎咨詢公司的數據顯示，今年上半年，美國企業在中國投資68億美元，較過去兩年同期均值增長1.5%，投資規模逆勢而上。

捨不得中國市場，是因為中國對外企引力的磁場效應在日益增大。

中國銀保監會主席郭樹清此前指出，美國對中國貨物貿易逆差將近60%來自外商投資企業，其中相當部分是美資企業，銷售這些產品最終形成美國公司的收入和利潤。美企全球海外銷售總額增長的三分之一來自中國市場。

更重要的是，中國還在為外企提供更優發展環境。據世界銀行2019年營商環境報告，中國營商環境總體評價在190個經濟體中排第46位，較去年上升32位。