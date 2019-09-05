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大陸能源非化石燃料 2030年達20%

2019-09-05 01:38聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

中國大陸建政70年來，大陸能源領域發生歷史巨變。據大陸發布「能源生產和消費革命戰略（2016-2030）」，到2030年，非化石燃料在大陸能源結構中的比率將提高到20%左右。屆時，大陸的單位國內生產總值二氧化碳排放量要比2005年下降60%-65%。

據新華社報導，成都計程車司機王東今年獲得了一個免費「升級」愛車的機會，開了5年的油氣混合「捷達」被公司換成了全新的電動「吉利」。王東算了一筆帳：按照每天行駛400公里計算，新車的能源成本只有舊車的三分之一。「一個月單這一項省下來的錢就有2000多塊。再加上每個月省下的兩桶機油，每個月我多賺近3000塊。」王東說。

免費換車並不僅因為運氣。包括成都在內的大陸數十個城市正在推廣電動計程車，以實現減少廢氣排放、改善空氣質量的目標。

從2006年「十一五」規劃落地以來，大陸開始重視節能降耗工作，陸續出台多項政策，加快能源結構調整。

國際能源署的數據顯示，自2010年起，大陸的年均能源需求增長率從此前10年8.4%的平均水平，下降到了3%以下。尤其是工業領域，很多強制性標準覆蓋了58%以上的大陸終端能源消費，這一數字大幅超過全球平均水平。

大陸國家能源局局長章建華說，大陸能源正在加快向低碳清潔方向轉型的步伐。

他說，大陸已在核電、非常規油氣、燃氣輪機等一批關鍵技術裝備上取得突破，同時在智能電網、電動汽車、大規模儲能、能源大數據等領域的創新日趨活躍。

據了解，大陸已建成世界最大的清潔煤電供應體系。2014年以來，由於大陸大力實施煤電超低排放和節能改造工程，煤電行業二氧化硫、氮氧化物、煙塵年排放量大幅下降，供電標煤耗也呈現明顯下降趨勢。

計程車廢氣排放碳排放
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