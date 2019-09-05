第16屆東博會 首批展品運抵

2019-09-05 01:38 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



第16屆中國-東協博覽會首批進境參展品運抵南寧。該批展品來自泰國、緬甸，共2227件商品，總重24.87噸，總貨值10.04萬美元，主要為化妝品、食品等。邕州海關關員在會展中心現場為此批貨物辦理了快速通關手續，標誌著第16屆東博會海關監管服務正式啟動。第16屆中國—東協博覽會將於9月21日至24日在廣西南寧市舉行，以「共建一帶一路，共繪合作願景」為主題。

據新華社報導，滿載400餘名遊客的Y201次列車，近日駛出石家莊北站。這標誌著「冀疆情・巴州行」號援疆旅遊專列正式發車。遊客們將在13天的時間裡暢遊20多處風景名勝，感受大美新疆。這是繼「京和號」「津和號」後中國鐵路北京局集團有限公司打造的第三列援疆旅遊品牌。其開行意味著京津冀地區「鐵路+旅遊+援疆+對口幫扶」工作實現全覆蓋。

此外，國際工業與能源物聯網創新發展大會將於9月10日至13日在溫州舉辦。大會作為大陸目前聚焦能源物聯網發展的國際性會議，旨在探索通過物聯網技術賦能、加快廣大民營企業轉型升級的新模式。

會展設有12個主題展區，重點展示國際國內最前沿的5G場景應用、工業與能源物聯網技術等成果。

西安直飛馬爾地夫航線日前正式開通，該航線採用空客A321機型執飛。去程每周日北京時間00：45從西安咸陽國際機場起飛，當地時間07:05到達馬爾地夫；回程每周五當地時間19：00從馬爾地夫起飛，北京時間次日07:00到達西安咸陽國際機場。