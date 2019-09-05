2019廈洽會 旅拍論壇有看點

2019-09-05 01:38 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



2019廈門國際投資貿易洽談會暨絲路投資大會（簡稱廈洽會）即將開幕，作為其重要配套活動的第五屆新興產業投融資大會暨全球投資人聯盟大會也將同時舉辦。

據中新社報導，由中國世界貿易組織研究會主辦的該精品展會，突出市場導向作用，突出企業主體地位，突出投資商核心資源，將對世界敞開新興產業投融資大門。

該大會組委會人士昨指出，在當今世界形勢複雜交織、不確定因素顯著增強之時，如何進一步緊盯世界形勢，融入國家戰略，打造全球投資人俱樂部，是此次大會關注的一個焦點。

大會主辦方邀請到包括中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆、中國世界貿易組織研究會會長崇泉和華南美國商會會長哈利賽亞丁等演講嘉賓。

作為大會配套活動之一的全球旅拍發展高峰論壇，就全球旅拍發展趨勢和解決方案進行座談，透視全球旅拍發展趨勢，則是本次大會的另一個看點。

隨著大陸經濟的快速發展，旅遊業快速興起，結合婚慶產業的旅拍市場，成為擁有巨大市場空間的新興產業，正在攪動幸福產業的一池春水。

本次大會將就「全球旅拍中心服務平台對旅遊城市產業昇級的促進」等議題展開研討交流，並計劃在廈門成立全球旅拍中心（總部基地），邀請嘉賓國及相關城市進行合作簽約。

廈門市婚慶行業協會會長蔡美月稱，隨著90後逐漸踏入婚姻殿堂，民眾旅遊婚禮消費意識漸起，廈門有望在打造全球旅拍中心的競賽中脫穎而出。