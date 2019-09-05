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單身吃住行 「孤獨經濟」火熱

2019-09-05 01:38聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

「我一個人吃飯旅行，到處走走停停，也一個人看書寫信，自己對話談心。」95後（1995年後出生者）單身青年趙曉嬌說，曾經聽阿桑的這首「葉子」，會不由地悲從中來，但如今卻是她的生活常態。網路上流傳孤獨等級表，一個人吃飯、看電影被列入其中，而「一個人去做手術」，被視為最高等級的10級孤獨。

中新社報導，大陸結婚率創近10年新低的消息登上網路平台熱搜榜。網友調侃說，錢鍾書先生筆下「婚姻是一座圍城」，如今城外想進來的人越來越少了。

大陸國家統計局和民政部聯合發布數據顯示，經濟越發達地區的結婚率越低，結婚率最低的是上海，只有4.4‰。而阿里巴巴2017年發布的中國空巢青年圖鑒也顯示，大陸的空巢青年群體已超過半億，且多分布於高薪職業，這說明大部分「孤獨人士」具有較高的消費能力。如此，面向單身人群的「孤獨經濟」越發火熱且頗有潛力。

一人食餐廳、膠囊酒店、一人旅行等吃住行方面的「孤獨經濟」應運而生。

28歲的單身青年鍾晨表示，單身的人想吃頓火鍋、燒烤這種大餐，就會引起其他顧客特別關注，彷彿自己是個罪人，而點外賣可以讓單身者進行美食狂歡。

據美團點評研究院發布2017中國外賣發展研究報告顯示，單身人士的用餐大量依靠於外賣平台，2017年美團外賣服務了1.3億單身人群。

95後青年孫勇峰是一家一人食火鍋店老闆。在該店，每個顧客有單獨的座位，座位之間有擋板相隔，體現了對單獨就餐顧客的隱私保護。孫勇峰說，一個人也要吃得豐盛、優雅。如今，一人食成為潮流，甚至有情侶或一群人來店裡發朋友圈打卡。

也有不少單身人士選擇在中國情人節「七夕節」時獨自旅行。據攜程2019年度假產品訂單數據顯示，單身人士選擇在七夕出門旅遊，同比增長48%，佔比直逼情侶出遊比率。

專家認為，孤獨經濟的出現既是市場經濟發展的必然，也是社會轉型必然。大眾應用寬容態度接納，給予更多關心。

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