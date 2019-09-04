網貸行業將全面接入央行徵信系統 千萬別踩雷

2019-09-04 21:06 聯合報 記者 聯合報 記者 張運祥 ╱即時報導



在大陸央行行長易綱、徵信管理局局長萬存知調研百行徵信一周的時間後，P2P網貸機構將有新規管理，各省分將組織轄區內在營的網貸機構接入徵信系統。

近年來，部分借款人借機惡意逃廢債、逾期不還款，加劇P2P網貸行業風險。大陸互聯網金融風險專項整治工作領導小組（互金整治辦）和網絡借貸風險專項整治工作領導小組（網貸整治辦）日前下發《關於加強P2P網貸領域徵信體系建設的通知》，要求不論是在營的還是已退出經營的P2P網貸機構，均將全面接入徵信系統，網貸領域失信人或將面臨提高貸款利率、限制提供貸款等懲戒措施。

大陸央行旗下《金融時報》報導，通知中提到的徵信系統主要包括：金融信用資訊基礎資料庫運行機構（即央行徵信中心）、百行徵信等徵信機構。百行徵信的全稱為「百行徵信有限公司」。目前，接入百行徵信的機構以P2P網貸、網路小貸等機構為主。

新華社報導，《通知》提出，支持在營P2P網貸機構接入金融信用信息基礎數據庫運行機構、百行徵信等徵信機構。徵信機構需依法合規採集、整理、保存、加工並對外提供信用信息，保護信息主體合法權益。

「多頭借貸和惡意逃廢債是困擾P2P網貸行業發展的突出問題。此舉可以降低網貸機構的風控成本和運營成本，保護出借人權益。」中國政法大學互聯網金融法律研究院院長李愛君表示，接入徵信系統對借款人有威懾和懲戒作用，會提高其償債意願。

儘管近兩年網貸平台撮合的交易利率有所下行，但仍有部分平台推出高收益的借款項目。依據法律規定，民間借貸年利率超24%，法院將不予保護。

因此，在P2P網貸機構向徵信機構報送的相關信用信息中，通知明確提出要上報所撮合網貸交易的利率信息。利率超過人民法院支持的借貸利率的，信息主體有權提出異議，要求更正。

互聯網金融風險專項整治以來，已有不少網貸機構退出，一些借款人趁勢打起「逃廢債」的主意，損害了出借人權益。對此，《通知》提出，對已經退出經營的P2P網貸機構，仍將收集、篩選相關失信信息並轉送徵信機構。

報導指出，此前已有多批網路借貸平台借款人惡意逃廢債信息，以及出險網貸機構「跑路」高管人員名單，納入央行徵信系統和百行徵信系統。

為加大對網貸領域失信人的懲戒力度，《通知》提出，鼓勵銀行業金融機構、保險機構對P2P網貸領域失信人提高貸款利率和財產保險費率，或者限制向其提供貸款、保險等服務。