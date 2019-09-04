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李克強主持國常會 落實降低實際利率水準措施

2019-09-04 20:40聯合報 記者張運祥╱即時報導

大陸國務院總理李克強4日主持召開國務院常務會議，部署精准施策加大力度做好「六穩」工作；加快地方政府專項債券發行使用的措施，帶動有效投資支持補短板擴內需。

央視新聞報導，會議指出，上半年經濟總體平穩、穩中有進。當前外部環境更趨複雜嚴峻，國內經濟下行壓力加大，各地區各部門要把做好「六穩」工作放在更加突出位置，梳理重點領域關鍵問題精准施策。

會議稱，要多措並舉穩就業，抓緊推進高職院校擴招100萬人，和運用人民幣1000億元失業保險基金結餘開展職業技能培訓，研究進一步增加高職、技校招生規模和技能培訓資金規模。

保持物價總體穩定，落實豬肉保供穩價措施，適時啟動社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤聯動機制。要落實簡政減稅降費措施，優化營商環境。要著眼補短板、惠民生、增後勁，擴大有效投資，今年限額內地方政府專項債要確保9月底前發行完畢，10月底前全部撥付到專案，儘快形成實物工作量。

堅持實施穩健貨幣政策並適時預調微調，落實降低實際利率水準措施，及時運用普遍降準和定向降準等工具，引導金融機構將資金更多用於普惠金融，加大對實體經濟支援力度。要壓實責任，增強合力，確保經濟運行在合理區間。

報導指出，為加快發行使用地方政府專項債，會議確定，一是根據專案建設需要，按規定提前下達明年部分專項債額度，確保明年初即可使用見效，並擴大使用範圍，重點用於交通、能源、農林水利、汙水垃圾處理、冷鏈物流、水電氣熱等基礎設施和生態環保項目，職業教育和托幼、醫療、養老等民生服務，不得用於土地儲備、房地產、置換債務及可完全商業化運作的產業項目。

二是將專項債可用作項目資本金範圍明確為符合上述重點投向的重大基礎設施領域。

三是加強項目管理，防止「半拉子」工程（進度延宕、無法完工的工程）。按照「資金跟項目走」，專項債額度向前期準備充分的專案和今冬明春具備施工條件的地區傾斜。要加強項目儲備，項目必須有收益，要優選經濟社會效益較明顯、群眾期盼、遲早要幹的項目，也要防止一哄而上，確保專案建設取得實效。

李克強主持召開國務院常務會議。圖：中新社
李克強主持召開國務院常務會議。圖：中新社
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