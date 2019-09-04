毛豬荒！中共財政部農業部聯手保豬肉供應

2019-09-04 15:51 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



受非洲豬瘟等因素影響，大陸近來豬肉價格飛漲。中共財政部辦公廳、農業農村部辦公廳日前聯合印發通知指，中央財政決定進一步採取措施，促進生豬生產、保障市場供應、維護經濟穩定。加大生豬調出大縣獎勵資金規模，增加毛豬產量。

據中共財政部官網，通知指出，因非洲豬瘟疫情強制撲殺生豬的補助工作，繼續按照「財政部、農業農村部關於做好非洲豬瘟強制撲殺補助工作的通知」(財農〔2018〕98號)有關要求執行。同時，進一步完善補助經費發放方式，由現行按年度結算調整為每半年結算發放一次，中央和省級財政資金下達後，縣市要加快補助資金撥付進度，在三個月內將補助資金給付到位，切實減輕養殖場(戶)墊資壓力。

通知指，「農業農村部辦公廳 財政部辦公廳關於做好種豬場和規模豬場流動資金貸款貼息工作的通知」(農辦計財〔2019〕30號)實施期限延長至2020年12月31日，在延長期限內，適當擴大貼息範圍，緩解養豬企業流動和建設資金壓力，穩定生豬產能。

通知表示，2019年中央財政適當增加生豬調出大縣獎勵資金規模，調動地方儘快將增產潛力轉化為實際生產能力。

通知指，暫時提高能繁母豬、育肥豬保險保額，將能繁母豬保額從1000-1200元增加至1500元、育肥豬保額從500-600元增加至800元，擴大育肥豬保險規模。

2019年支援生豬養殖大縣，通過農業生產發展資金調結構對購買使用良種豬精液進行補貼，推廣人工授精技術。