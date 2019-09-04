大陸商務部：前7月服貿總額13.7兆 增3.2%
大陸商務部今（4）日公告，今年前七月服務貿易總額達人民幣3.08兆元（約新台幣13.7兆元），年增3.2%。服務出口增速比進口增速高9.5個百分點，服務貿易逆差減少至人民幣8871.2億元，年減9.8%。
中新網報導，大陸商務部服貿司負責人介紹2019年1月至7月大陸服務貿易總體情況。前七月，大陸服務貿易總額達人民幣3.08兆元，年增3.2%。其中，出口人民幣1.1兆元，年增9.5%；進口人民幣1.98兆元，比去年同期基本持平。
其中，服務出口增速提高。前七月，大陸服務業生產保持較快成長，服務業生產指數累計年增速達7.1%，拉動服務出口快速增長。7月當月服務出口增長13.3%，比前六個月明顯加快，帶動前七月服務出口繼續快速增長；服務出口占服務進出口比率為35.6%，年升2個百分點。
服務貿易逆差繼續收窄。前七月，大陸服務出口增速高於進口增速9.5個百分點，下拉服務貿易逆差至人民幣8,871.2億元，年降959.7億元，降幅為9.8%。
知識密集型服務貿易快速增長。前七月，大陸知識密集型服務進出口達人民幣1.05兆元，增10.9%，高於服務進出口整體增速7.7個百分點，占服務進出口總額的比率達34.2%，年升2.3個百分點。
進出口增長較快的服務領域有，個人文化娛樂服務增27.5%，金融服務增22.5%，電信、計算機和信息服務增19.4%。
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