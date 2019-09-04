大陸8月財新服務業PMI 52.1 創3個月新高

2019-09-04 09:59 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



財新網今（4）日公布，大陸8月財新服務業PMI 52.1，較7月回升0.5個百分點，創三個月新高。8月服務業新訂單總量增速保持強勁，新訂單指數創四個月以來最高。但中美貿易衝突下，經濟呈現修復跡象，企業信心仍受壓制。

公告稱，此前公布的8月財新製造業PMI升至50.4，在兩大行業PMI共同拉動下，8月財新大陸綜合PMI51.6，高於7月0.7個百分點，為5月以來最高。

財新服務業PMI和綜合PMI走勢與統計局PMI並不一致。大陸國家統計局公布的8月服務業商務活動指數，回落0.4個百分點至52.5；綜合PMI53，微降0.1個百分點。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鐘正生表示，8月大陸經濟呈現出較明顯的修復跡象，尤其就業情況大幅好轉，顯示逆周期調控政策效果漸顯。但中美衝突依然構成一定拖累，企業信心仍受壓制。隨著一系列推動經濟高質量增長的政策頒布，對大陸經濟不必過於悲觀。

8月服務業新訂單總量增速保持強勁，受訪服務業企業表示，新訂單增長主要受益於潛在需求轉強、新項目帶來商機。製造業新訂單總量則基本持平。二者綜合，8月綜合新訂單指數略微上揚，整體增速仍屬小幅。

8月服務業新出口訂單指數小幅回落，但仍處於擴張區間。製造業新出口訂單量則錄得去年12月以來最大降幅。兩大行業同現下降，8月綜合新出口訂單指數出現大幅下挫。