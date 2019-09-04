受惠交通 大陸二三線城市「抱團發展」

2019-09-04 02:09 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



受惠於交通建設和發展，中國大陸二、三線城市「抱團發展」成為新趨勢。家住湖南省長沙市岳麓區坪塘街道花溪欣苑小區的李珉，在湘潭經開區一家企業上班，上班日需要在長沙和湘潭之間往返，從家裡到公司大約17、18公里。去年7月底，從長沙坪塘到湘潭經開區的長潭公車1號線開通，並與長沙938路公車線路無縫接駁，極大方便了沿線居民跨城出行。

據新華社報導，早上7時過4分，從株洲田心東站開出的C7852次列車，平穩地行駛在長株潭城際鐵路上，30分鐘後就到了長沙站。一名乘客說：「有了城鐵，感覺兩地基本實現同城化了。」

在這條可掃碼進站乘車的城鐵線路上，目前投入運營的動車共14列，包括8列八編組動車、6列四編組動車。今年1至7月，長株潭城鐵日均發送旅客達2.22萬人次。

「半小時交通圈」逐漸形成，公共交通逐漸「同城化」，是湖南省近年來實施區域協同發展戰略、推動長株潭城市群（長沙、株洲、湘潭）高質量發展的一個生動縮影。

長沙、株洲、湘潭是大陸二、三線城市的典型代表。作為長江中游城市群的重要組團之一，長株潭城市群位於長江支流湘江中下游，三市呈「品」字形分布，兩兩相距約30至40公里，在「抱團發展」上具先天「地利」之便。

早在20世紀80年代，湖南省就開始積極推動長株潭一體化發展。現如今，湖南省更是以這項工作為抓手，來推動形成優勢互補高質量發展的區域經濟布局。

近年，湖南省長株潭城市群區域規劃條例及長株潭城市群基本現代化建設「十三五」規劃先後發布，長株潭城市群已初步形成由區域規劃、專項規劃、示範區規範、市域規劃組成的全方位、多層次的規劃體系。

長株潭三市聯合爭取到了很多「含金量」非常高的國家級發展平台，比如長株潭城市群兩型社會建設綜合配套改革試驗區，長株潭國家自主創新示範區、長株潭通關一體化試點，「寬帶中國」長株潭示範城市群等。

統計顯示，2008年，長株潭三市GDP只有4600億元人民幣左右，2018年達到1兆5800多億，10年增長超過兆元。