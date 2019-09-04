福州GDP 衝刺兆元俱樂部

2019-09-04 02:09 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



今年上半年，福建省福州市初步核算實現地區生產總值3528.53億元（人民幣，下同），按可比價格計算，同比增長8.5%，比福建全省高0.4個百分點。目前，該市已連續8個季度GDP增幅保持在8.0%至8.6%的合理區間。

據中新社報導，經濟的持續向好讓福州衝刺兆元俱樂部更有底氣。福建省委副書記、福州市委書記王寧日前談及福州發展目標時指出，用2到3年時間，讓福州GDP突破兆元，躋身兆元俱樂部，城市綜合實力再上新台階。

在大陸，城市GDP超過兆元是一個重要門檻。目前大陸躋身兆元俱樂部的城市已有16個，包括上海、北京、廣州、深圳、天津、蘇州、重慶、武漢、成都、杭州、南京、青島、無錫、長沙、寧波、鄭州。官方統計數據顯示，2018年，福州市GDP突破7800多億元。

邁向兆元俱樂部，福州何為？多位經濟專家認為，產業是福州快速發展的基石，更是福州可持續、高質量發展的關鍵。

在日前舉辦的新聞記者會上，福州市長尤猛軍詳解福州發展路徑時指出，要把數字福州、海上福州、平台福州等，作為產業發展的主攻方向。

早在2000年，福州就開始推動數位建設。目前，福州市已成功舉辦兩屆數位中國建設峰會，雲計算、大數據、物聯網、人工智能、區塊鏈等產業從無到有、從小到大，吸引了阿里巴巴、百度、騰訊、華為等一批領軍企業布局，2018年全市數位經濟規模已超過2800億元。

尤猛軍認為，福州市產業基礎已經具備，要用數位福州來培育發展的新動能；通過新一代信息技術的運用，通過數位經濟向各行各業的廣泛滲透，讓福州的產業活起來、強起來。

福州市是21世紀海上絲綢之路核心區。尤猛軍說，希望通 一帶一路建設。對於平台福州，尤猛軍說，就是利用現代信息技術，匯聚省會資源優勢，推動大平台、大市場、大流通融合發展，推動服務業、第三產業質的飛躍，構建以平台經濟為鮮明特徵的福州現代服務業體系。