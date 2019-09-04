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反送中衝突升級 一民眾在警方拘捕時頸椎重創緊急送院

吸人才 前海創業最高資助2千萬

2019-09-04 02:09聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

上海海關日前公布，今年7月以來，已有兩批巴拿馬鳳梨以正常貿易方式經上海口岸進入大陸市場，意味著中國國際進口博覽會讓巴拿馬鳳梨從「展品」變成「商品」。

在2018年11月上海舉行的首屆中國國際進口博覽會上，當時尚未獲得大陸檢疫准入許可的巴拿馬鳳梨，首次以「展品」方式與大陸消費者「親密接觸」。

此外，據新華社報導，昆明—卡拉奇全貨機航線日前開通，這是昆明機場首條至巴基斯坦的全貨機航線，也是中國（雲南）自由貿易試驗區掛牌後，雲南機場集團開通的首條國際全貨機航線。該航線由圓通航空執飛，每周一、三、六執行，機型為波音757F，主要運載跨境電商貨物。

首屆世界茉莉花大會暨第十一屆全大陸茉莉花茶交易博覽會近日在廣西橫縣舉辦。在開幕大會上，國際花園中心協會向橫縣頒發「世界茉莉花都」牌匾。橫縣被譽為「中國茉莉之鄉」，2018年，年產茉莉鮮花9萬噸，茉莉花茶7萬噸。橫縣茉莉花年產量佔全大陸的80%、全球的60%，居世界第一，同時也是全球最大的茉莉花茶生產加工基地。

為吸引港澳台及海外人才前來創新創業，加快粵港澳大灣區國際科技創新中心建設，深圳前海深港現代服務業合作區近日發布文件，提出在前海創新創業的載體單項最高可獲得2000萬元人民幣的資助。

截至今年6月，前海科技創新領域註冊企業數量達到7萬8692家，佔前海企業註冊總數的47.3%。

航線上海巴拿馬

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